Ines Fruncillo: “Dieci nuovi agenti ad Ariano Irpino, attenzione concreta del Governo Meloni”

“L’assegnazione di dieci nuovi agenti della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino conferma l’attenzione concreta del Governo guidato da Giorgia Meloni verso la sicurezza e la dignità del lavoro svolto dagli operatori penitenziari”.

Lo dichiara Ines Fruncillo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, che esprime soddisfazione per l’arrivo delle nuove unità provenienti dal 186° corso della Polizia Penitenziaria.

“Desidero esprimere, a nome del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, un ringraziamento al Sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni e al Governo nazionale per l’attenzione riservata agli istituti penitenziari campani e, in particolare, alla realtà di Ariano Irpino”, afferma Fruncillo.

Secondo la presidente provinciale di FdI, l’incremento di personale rappresenta “un segnale importante e tangibile della presenza dello Stato” e costituisce “una risposta concreta alle esigenze di sicurezza, organizzazione e funzionalità dell’istituto penitenziario”.

Fruncillo sottolinea inoltre il valore del lavoro svolto quotidianamente dagli agenti della Polizia Penitenziaria: “Si tratta anche di un sostegno fondamentale agli uomini e alle donne che, con spirito di servizio e sacrificio, garantiscono ogni giorno legalità e sicurezza all’interno delle strutture carcerarie”.

Nel suo intervento, l’esponente di Fratelli d’Italia evidenzia come il sistema penitenziario italiano abbia vissuto per anni difficoltà strutturali spesso trascurate. “Per troppo tempo il sistema carcerario ha subito disattenzioni e sottovalutazioni da parte di governi che hanno preferito rinviare problemi strutturali anziché affrontarli con serietà e visione. Oggi, invece, il Governo Meloni dimostra con i fatti una linea diversa: investimenti, rafforzamento degli organici, attenzione alle condizioni di lavoro degli operatori e maggiore tutela della sicurezza negli istituti”.

“La presenza dello Stato si misura soprattutto nei luoghi più complessi – conclude Fruncillo – ed è proprio nella gestione delle complessità che questo Governo sta dimostrando credibilità, autorevolezza e capacità di intervento”.