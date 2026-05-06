MUGNANO DEL CARDINALE. Associazione Pro Maio Santa Filomena sostiene il Comitato Santa Filomena con una donazione di 1000 euro

Con devozione sincera e piena gioia, l’Associazione Pro Maio Santa Filomena ha voluto compiere un significativo gesto di collaborazione e vicinanza nei confronti del Comitato Santa Filomena, donando la somma di 1000 euro a sostegno delle attività dedicate alla nostra amata Santina.

Un gesto che nasce dalla fede, dall’unione e dal forte spirito di comunità che da sempre accompagna il cammino dei devoti di Santa Filomena. La collaborazione tra le realtà associative del paese rappresenta un segnale importante di partecipazione, condivisione e amore verso le tradizioni religiose che rendono unico il legame del popolo di Mugnano con la Santa.

Uniti sotto la guida della nostra Santina, continueremo a percorrere con entusiasmo e responsabilità la strada intrapresa, custodendo e tramandando i valori della devozione, della fratellanza e della solidarietà.

La speranza è quella di continuare, insieme, a costruire momenti di fede e comunità sempre più partecipati, affinché il nome di Santa Filomena continui a essere luce e punto di riferimento per tutti i fedeli.