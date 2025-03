Incendio su viadotto Acqualonga: furgone che trasportava pane in fiamme, nessun ferito

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 08’00 di oggi 4 marzo, sono intervenuti nel territorio del comune di Monteforte Irpino sulla Taurano – Monteforte, nei pressi del viadotto Acqualonga, per un incendio che ha visto coinvolto un furgone in transito che trasportava pane. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, e per il conducente oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Baiano per i rilievi dell’accaduto.