Il Sindaco di Mugnano del Cardinale onora i Caduti in occasione del 25 Aprile

Questa mattina, il Sindaco di Mugnano del Cardinale Dr. Alessandro Napolitano ha compiuto un gesto significativo presso il monumento dei caduti, depositando una ghirlanda in memoria di coloro che hanno sacrificato le proprie vite nella lotta per i valori di giustizia e pace.

Uomini e donne che hanno dato tutto per difendere la libertà e per insegnare alle generazioni future l’importanza di questo valore fondamentale. Il loro coraggio e il loro impegno rimangono un faro per tutti noi, un monito costante dell’importanza di perseguire la giustizia e di lavorare per la pace.

In un momento in cui la libertà può sembrare scontata, è essenziale ricordare che in molte parti del mondo questo valore rimane un ideale irraggiungibile per molte persone. Il sacrificio dei caduti ci spinge a non dare mai nulla per scontato e a impegnarci per difendere e promuovere i diritti umani e la dignità di ogni individuo.

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale di Avella desiderano augurare a tutta la popolazione un buon 25 Aprile, una giornata di riflessione, memoria e impegno per costruire un mondo migliore, basato sui principi di libertà, giustizia e pace.