Incontro Storico a Roma: L’Azione Cattolica della Diocesi di Nola con Papa Francesco

Oggi, in una manifestazione di fede e impegno, 2000 soci dell’Azione Cattolica della Diocesi di Nola si sono diretti a Roma per partecipare all’incontro “A braccia aperte” promosso dall’Azione Cattolica Nazionale. Questo significativo evento, tenutosi alla vigilia della XVIII Assemblea elettiva, ha visto la partecipazione di migliaia di membri provenienti da tutta Italia.

La partenza verso Roma è stata un’esperienza di condivisione e solidarietà, con 44 pullman provenienti da varie zone della Diocesi di Nola e oltre 60 associazioni parrocchiali che hanno aderito all’invito. Presente con un folto gruppo anche l’Azione Cattolica di Visciano con in testa il presidente Salvatore Iannicelli e dal parroco Domenico La Manna. Insieme agli altri gruppi di Azione Cattolica provenienti da ogni parte d’Italia, si sono riuniti in Piazza San Pietro, dove sono attesi complessivamente 50.000 soci per questa giornata di festa e di incontro.

Questo evento ha assunto un significato particolare poiché cade nel giorno della Liberazione, un momento storico in cui i cattolici hanno svolto un ruolo importante e silenzioso nella lotta contro il Nazifascismo per la liberazione dell’Italia. È un’occasione per riaffermare l’importanza della testimonianza e dell’impegno dei cattolici nella costruzione di una società fondata sulla giustizia, la solidarietà e il rispetto della dignità umana.

L’incontro con Papa Francesco ha segnato l’avvio dei lavori della XVIII Assemblea Nazionale Elettiva dell’Azione Cattolica Italiana, che si terrà a Sacrofano (RM) nei prossimi giorni. Qui, 1000 delegati provenienti da tutte le Diocesi d’Italia si riuniranno per eleggere il Consiglio Nazionale per il triennio 2024-2027, continuando così la lunga storia di impegno e servizio dell’Azione Cattolica Italiana, che conta più di 221.000 tesserati in oltre 5000 parrocchie italiane.

Questo momento di incontro e riflessione con Papa Francesco e stato tra i membri dell’Azione Cattolica un segno tangibile della vitalità e della determinazione di un movimento che continua a essere protagonista nella vita della Chiesa e della società italiana. (Foto di Carmine Tulino)