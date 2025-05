Il Premio Letterario Ipazia E.T.S. conquista il patrocinio della Regione Campania e dell’Unione Europea: oltre 200 autori per un evento di respiro nazionale

L’associazione culturale Ipazia E.T.S. ad appena la seconda edizione del Premio Letterario Nazionale Ipazia E.T.S. ha ottenuto il patrocinio della Regione Campania e l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. Questi patrocini di alto prestigio sottolineano l’importanza dell’iniziativa nel panorama culturale non solo regionale ma anche nazionale ed europeo e la sua capacità di promuovere l’arte letteraria, contando oltre 200 autori ed autrici partecipanti, provenienti da tutta Italia. L’evento di premiazione, che si terrà presso la chiesa di San Sebastiano a Visciano il 24 maggio, promette di essere una serata memorabile. Alla serata di premiazione parteciperanno: Giuseppina Torre, rinomata pianista e compositrice, che con la sua musica ha saputo incantare pubblici internazionali. Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani, nota per il suo impegno e la sua dedizione nel promuovere l’uguaglianza e la giustizia sociale. Daniele Ciniglio, giovane attore versatile e molto apprezzato, che porterà la sua esperienza e passione sul palco. Bruno Gaipa, speaker radiofonico e direttore artistico di Radio Punto Nuovo, conosciuto per la sua capacità di comununicazione e l’impegno per far conoscere la radio alle nuove generazioni. La serata sarà condotta dalla giornalista Sky Barbara Castellani, che con la sua professionalità garantirà un evento coinvolgente. Il Premio Letterario Ipazia E.T.S. si distingue non solo per la qualità delle opere presentate, ma anche per la sua missione di promuovere la cultura e l’inclusione. Attraverso la partecipazione di autori di diverse esperienze, il premio rappresenta un vero e proprio crogiolo di idee e storie che arricchiscono il patrimonio immateriale di un piccolo comune come Visciano. “Con il supporto della Regione Campania e l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, l’associazione Ipazia E.T.S. intende continuare a crescere ed a rafforzare il suo ruolo come promotore di cultura e dialogo, andando anche oltre il livello locale. Ringrazio vivamente tutte e tutti i partecipanti, le associate e gli associati di Ipazia E.T.S., senza di loro nulla di questo sarebbe stato possibile” dichiara il presidente dell’associazione Ipazia E.T.S. l’Avv. Antonio Soviero.