Il Nola supera l’Albanova: 3-1 e testa alla finale di Coppa Italia

Il Nola 1925 si conferma in grande forma e conquista una preziosa vittoria in trasferta contro l’Albanova, imponendosi 3-1 allo stadio “Scalzone”. Una prestazione di carattere che permette alla squadra di mister Karel Zeman di mantenere alto il morale in vista della storica finale di Coppa Italia.

Primo tempo: equilibrio e spettacolo

La partita si accende subito con il gol del vantaggio del Nola al 4’: Mancini, servito da Filosa, colpisce di piatto al volo e supera Mazzone sul secondo palo. La squadra ospite amministra il gioco e sfiora il raddoppio al 28’ con Liccardi, la cui conclusione al volo viene respinta dall’attento portiere avversario.

L’Albanova, però, reagisce e al 31’ trova il pareggio grazie a una grande azione: Guglielmo serve al centro Filo, che sterza e batte Moccia con un preciso tiro. Il Nola non si lascia abbattere e sfiora il nuovo vantaggio prima dell’intervallo, con Melillo che si vede negare il gol da una grande parata di Mazzone.

Secondo tempo: Nola dominante

Nella ripresa, il Nola scende in campo con un atteggiamento aggressivo e mette subito in chiaro le proprie intenzioni. Dopo pochi minuti Filosa sfiora il gol, ma la rete del vantaggio arriva al 48’: Melillo recupera palla e serve Mancini, che si libera di un avversario e calcia un diagonale imprendibile per Mazzone, siglando la sua doppietta personale.

L’Albanova cerca una reazione d’orgoglio, ma il Nola gestisce bene il possesso e chiude la partita al 90’: De Luca recupera palla sulla trequarti e lancia Filosa, che viene atterrato in area da Paradiso. L’arbitro assegna il rigore, trasformato con freddezza dallo stesso Filosa per il definitivo 3-1.

Le parole di mister Zeman

Nel post-gara, l’allenatore Karel Zeman si è detto soddisfatto:

“Abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che gioca un ottimo calcio. Ora possiamo concentrarci sulla finale di Coppa Italia, ma servirà una partita perfetta per tutti i 90 minuti. I risultati sono molto positivi, anche se dobbiamo lavorare sulle pause che ogni tanto ci concediamo in campo. È un’occasione storica e vogliamo dare una grande soddisfazione ai nostri tifosi.”

Focus sulla finale

Il Nola potrà ora dedicarsi completamente alla preparazione della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 29 gennaio alle 18:30 allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia contro la Polisportiva Santa Maria Cilento.

Tabellino

Reti: Mancini 4′, 48′ (N), Filo 31′ (A), Filosa 90′ (N).

Albanova: Mazzone, Paradiso, Greco, Bouraoui (84′ Saviano), Visciano, Esposito, Della Monica, Guglielmo, Filo, Ferrara (56′ Guillari), Samb.

Nola 1925: Moccia, Avolio (91′ Cavallini), Pepe, Vitolo, Cacciatore, Castagna (84′ Papa), Cozzolino, Melillo (77′ De Luca), Filosa (91′ Caccavallo), Liccardi, Mancini (65′ Biason).

Ammoniti: Greco, Samb, Guillari, Esposito (A); Castagna, Biason, Mancini (N).

Un successo importante che lancia il Nola verso una settimana decisiva per la stagione.