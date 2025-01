Calcio. Romano firma la doppia rimonta, 2-2 tra Pomigliano e Quarto

Pomigliano e Quarto si dividono la posta al termine della sfida in calendario per la 22a giornata del Campionato di Eccellenza Campania, girone A. Una gara fisica, giocata prevalentemente a centrocampo e con ritmi spezzettati da continue interruzioni.

La prima azione pericolosa è dei padroni di casa. Al 2′ calcio di punizione per i granata dal limite dell’area di rigore, il tiro di Siciliano è centrale ma insidioso Creuso respinge il pallone che si alza a campanile, l’estremo difensore ospite subisce poi fallo sulla successiva uscita. Al 4′ minuto risponde il Quarto con Romano che si incunea nell’area avversaria ma ritarda nella conclusione, permettendo alla difesa granata di allontanare il pallone. Ancora ospiti pericolosi con una conclusione dalla distanza di Visconti al 6′, Angarelli devia il pallone in angolo. Dopo le prime occasioni da ambo le parti la partita scorre senza scossoni, fino al 32′ quando il Pomigliano riesce a passare in vantaggio. Da calcio d’angolo il tiro di Siciliano attraversa l’area di rigore, sponda di Sanguineti verso il centro con il pallone che viene raccolto al volo da Matute che trafigge il portiere avversario. Il Quarto non si demoralizza e prova subito a riequilibrare il risultato con la conclusione di D’Alessandro che finisce però alta. Al 40′ ancora un’occasione per gli ospiti dopo un buon fraseggio offensivo che permette a Dommarco di arrivare in piena area di rigore, la conclusione però si spegne a lato. Il forcing del Quarto viene premiato negli ultimi secondi della prima frazione, con il colpo di testa di Romano, abile a raccogliere un buon cross dalla fascia destra e ad insaccare alle spalle di Angarelli, che sfiora il pallone ma non riesce a deviare. La prima frazione si chiude sul punteggio di 1-1.

La ripresa si apre con una pericolosa azione, guidata da Sanguineti che riesce ad effettuare un buon cross al centro per Matute, il pallone finisce però alto sopra la traversa. Al 53′ i padroni di casa si riportano in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Liccardi che scavalca Creuso al termine di una concitata azione per i granata. Al 66′, sugli sviluppi di un calcio di punizione, D’Ascia prova la conclusione ma il tiro è deviato in angolo da Angarelli. L’estremo difensore granata è ,ancora, autore di una buona parata sulla conclusione di Di Gennaro al 71′. Episodio chiave della gara al minuto 73′ con il Pomigliano che chiama il cambio che vede entrare Tassiero al posto di Cardone, quest’ultimo già ammonito, si dirige verso la panchina per uscire dal campo, invece di abbandonare il terreno di gioco dalla linea di fallo laterale più vicina. L’arbitro decide di ammonire per la seconda volta il numero 8 granata che viene dunque espulso. Il Quarto approfitta della superiorità numerica e acciuffa nuovamente il pari a 77′ sugli sviluppi di un calcio di punizione, con Romano abile a raccogliere l’assist e ad incornare il pallone su cui Angarelli non arriva. Passa un minuto e il Quarto si trova tra i piedi di Franzese l’occasione per passare in vantaggio, ma Angarelli para. Negli ultimi 20 minuti la gara diventa un confronto fisico, con continui falli e interruzioni del gioco. Lo stallo dura fino al triplice fischio, arrivato dopo 6 minuti di recupero.

POMIGLIANO – QUARTO 2-2 | TABELLINO

RETI: 34′ Matute (P), 45’+1 Romano (Q), 53′ Licciardi, 77′ Romano

POMIGLIANO: Angarelli, Sirabella, Dorato (81′ Grande), Matute, Tommasini, Licciardi, Sanguineti (81′ Di Prisco), Cardone, Principe (86′ Cirelli), Siciliano (78′ Granato), Imbimbo (76′ Tassiero). A DISPOSIZIONE Bellarosa, Siniscalchi, Granato, Testa. ALLENATORE Felice Rea

QUARTO: Creuso, D’Alessandro (54′ Carannante), Dinacci, Di Gennaro, D’Ascia, Dommarco, Franzese (88′ Longobardi), Visconti (70′ Conte), Grasso (63′ Di Costanzo), Romano, Vanacore. A DISPOSIZIONE Cacciapuoti, Tartaglione, Caputo, Borrone, Chiarichella. ALLENATORE Roberto Palumbo

DIRETTORE DI GARA: Luca Teta (Battipaglia)

ASSISTENTI: Ciro Lauro (Castellammare di Stabia) e Christopher Russo (Ariano Irpino)

AMMONITI: Matute, Licciardi (Pomigliano), D’Alessandro, Franzese, Vanacore (Quarto)

ESPULSI: Al 73′ Cardone (Pomigliano) per somma di ammonizioni

ANGOLI: 2-6

RECUPERO: 1 minuto nel primo tempo e 6 minuti nel secondo tempo