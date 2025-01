BASKET. Scandone Avellino travolgente: Monopoli demolita 67-51 e vetta della classifica conquistata

La Scandone Avellino firma un’altra serata memorabile al “Del Mauro”, sconfiggendo l’Action Now Monopoli con il punteggio di 67-51 e conquistando il primato del girone G del campionato di Serie B interregionale. Una vittoria fondamentale che ha esaltato il pubblico irpino, accorso numeroso per sostenere i lupi in una sfida decisiva.

Una partita maschia, dominata dalla difesa

Il match, carico di tensione per l’importanza della posta in palio, è stato caratterizzato da difese solide e intensità su entrambi i fronti. Dopo un avvio equilibrato, con Avellino avanti 19-16 al termine del primo quarto grazie a una tripla sulla sirena di Zanini, la squadra di coach Sanfilippo ha piazzato il primo allungo nel secondo periodo.

Un mini-parziale di 8-0 firmato Zanini e Iannicelli ha spinto i lupi al massimo vantaggio di +13 al 15’. Monopoli ha accusato il colpo ma, con orgoglio, è riuscita a rientrare in partita chiudendo il primo tempo sul 31-26 grazie a un parziale di 6-0 ispirato da Spatti.

Il terzo quarto, decisivo per i lupi

La ripresa ha visto una Scandone determinata a chiudere i conti. Guidata da un superbo Tommaso Pichi, autore di una prestazione da 20 punti, 14 rimbalzi e 33 di valutazione complessiva, Avellino ha imposto la propria superiorità. Il centro ligure è stato il vero mattatore della gara, dominando sotto le plance e mettendo in difficoltà la difesa pugliese.

Monopoli ha faticato a trovare soluzioni offensive, segnando appena sette punti nel terzo quarto, mentre i lupi hanno costruito tiri efficaci con Cantone e Iannicelli. Al 30’, il tabellone segnava un eloquente 47-33 per i padroni di casa.

L’ultimo quarto: gestione e chiusura

Nell’ultima frazione, Monopoli ha provato a reagire con un parziale di 6-0 firmato Spatti, ma Avellino è rimasta compatta. Stefanini ha segnato un canestro importante e la difesa irpina ha gestito con autorità il vantaggio accumulato. La partita si è conclusa sul 67-51, sancendo la decima vittoria consecutiva per la Scandone e il primato in classifica.

Le dichiarazioni di coach Sanfilippo

A fine gara, coach Sanfilippo ha lodato la prova dei suoi:

“Siamo stati vicini alla partita perfetta, battendo una squadra forte e compatta che veniva da dieci vittorie di fila. Decisiva la nostra difesa, che ha limitato i loro punti di forza. I ragazzi sono stati straordinari, nonostante qualche assenza importante. Pichi è stato monumentale, sta vivendo una stagione incredibile. Ora ci prepariamo per il match contro Corato, dove daremo spazio a chi ha giocato meno.”

Il prossimo impegno

Giovedì 30 gennaio, la Scandone tornerà in campo al “Del Mauro” per affrontare il Basket Corato nel turno infrasettimanale, con palla a due prevista alle ore 20:00.

Tabellino e parziali

Parziali: 19-16; 12-10; 16-7; 20-18.

Avellino: Cantone 6, Zanini 10, Iannicelli 8, Trapani 10, Soliani 5, Stefanini 4, Pichi 20, Stentardo, Iacorossi, Jaskus 4.

Coach: Sanfilippo.

Monopoli: Aguzzoli, Laquintana 2, Spatti 14, Feruglio, Calisi 10, Preira 7, Caleprico, Vitale 4, Milosevic 13, Formica 1.

Coach: Carolillo.

Un successo che proietta Avellino sempre più in alto, pronta a difendere il primato con entusiasmo e determinazione.