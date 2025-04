BASKET. Scandone Avellino scarica, Milazzo espugna il Del Mauro: 69-72

Delusione casalinga per la Scandone Avellino che, nel terzo turno del girone di ritorno del campionato di Serie B Interregionale, cede il passo alla determinata formazione di Milazzo. Al PalaDelMauro, i siciliani si impongono con il punteggio finale di 69-72, al termine di un match combattuto e ricco di ribaltamenti di fronte.

La gara si apre con un primo tempo tutto di marca Milazzo: la squadra ospite parte fortissimo, sfruttando la verve offensiva del duo Scredi–Lalic, e approfitta delle disattenzioni difensive dei padroni di casa. Dopo appena cinque minuti, il tabellone recita 4-15, costringendo coach Sanfilippo a chiamare il primo timeout.

La reazione della Scandone non si fa attendere: capitan Trapani suona la carica con un parziale personale di 10-0 che riporta i suoi in partita. Il primo quarto si chiude sul 18-22 per gli ospiti, ma il match resta apertissimo.

Nel secondo periodo Milazzo torna ad allungare, portandosi nuovamente in doppia cifra di vantaggio, mentre Avellino fatica a trovare ritmo in attacco. Nonostante il terzo fallo di Rimsa costringa coach Priulla a gestire con attenzione le rotazioni, gli ospiti trovano nuove risorse dalla panchina e chiudono la prima metà di gara avanti 27-39.

Il terzo quarto è quello della riscossa biancoverde: Soliani e Pichi danno nuova linfa all’attacco irpino, la palla gira meglio e l’energia difensiva torna a salire. La rimonta si completa nel finale di periodo con i canestri di Cantone, che rimettono tutto in equilibrio sul 51-52 al 30’.

Nel quarto conclusivo, l’equilibrio regna sovrano fino a pochi minuti dalla fine. A spezzarlo è uno strepitoso Giambò, che con due triple consecutive riporta Milazzo sul +7. Avellino tenta l’ultimo assalto con Stefanini, Pichi e una tripla fondamentale ancora di Cantone che firma il 69 pari. Ma è ancora Giambò, in serata di grazia, a mettere la parola fine sul match con un altro canestro pesantissimo dalla lunga distanza. Finisce 69-72.

A fine gara coach Sanfilippo analizza così la prestazione:

“Non dobbiamo rimproverarci nulla, abbiamo costruito buoni tiri ma le percentuali non ci hanno premiato. Siamo rientrati con la difesa, loro sono una squadra forte con giovani talentuosi come Giambò, che oggi ha fatto la differenza. Sono contento dell’atteggiamento, dobbiamo continuare a dare tutto da qui alla fine dei play in. Non ci abbattiamo, ma ci aiutiamo nei momenti difficili.”

Con questa sconfitta la Scandone resta ferma a quota 20 punti e sarà costretta a lottare fino all’ultima giornata per agguantare un posto nei playoff. Il prossimo impegno sarà domenica 13 aprile, in trasferta contro la Pallacanestro Angri.