“Napulitanamente”: Antonio Castaldo celebra la lingua napoletana a Mariglianella

Mariglianella ha ospitato un importante evento culturale nell’ambito del progetto “Mariglianella è Cultura”, promosso dal Comune e sostenuto dal Sindaco Arcangelo Russo e dal Consigliere Comunale Giovanni Corbisiero. Il 31 gennaio 2025, nella Sala Consiliare, si è svolta la presentazione del libro “Napulitanamente” di Antonio Castaldo, poeta e giornalista nato a Brusciano ma residente da oltre trent’anni a Mariglianella.

L’opera, pubblicata con il supporto editoriale di Aurelio Foglia e stampata dalla Tipografia GF Grafica, è una raccolta di poesie interamente scritte in lingua napoletana, un omaggio alla cultura e alle tradizioni di un popolo la cui identità linguistica rischia di scomparire, come segnalato dall’UNESCO.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi esponenti della cultura e della società locale. Il Consigliere Corbisiero, pur sostituendo il Sindaco Russo, impossibilitato a partecipare, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Questo percorso culturale è nato per valorizzare la bellezza e la conoscenza, e la raccolta poetica di Antonio Castaldo rappresenta un prezioso tassello in questa direzione”.

Tra gli interventi più significativi, quello del Vice Sindaco di Brusciano, Avv. Salvatore Travaglino, che ha evidenziato il valore della lettura come momento di riflessione personale: “L’autore lancia dei pensieri, dei messaggi attraverso la sua poesia, e ognuno di noi li interpreta attraverso il proprio vissuto”.

Antonio Castaldo ha poi ripercorso la storia della lingua napoletana, accostandola alle grandi tradizioni letterarie europee. Nel corso della serata ha declamato versi di Dante Alighieri, Shakespeare, Goethe, Jacques Prévert, fino a giungere ai classici napoletani come Raffaele Viviani, mostrando la ricchezza espressiva del dialetto partenopeo.

Il libro “Napulitanamente” si articola in diverse sezioni: “‘A Famiglia”, “‘E Mestieri”, “‘E Pruverbi”, “‘Ll’Ammore”, “‘O Paese” e “Nu Misto e Tanti Cose”. L’unico componimento in italiano è dedicato ai “Nonni”, a cui l’autore deve l’ispirazione per il suo percorso poetico.

La serata, arricchita dal contributo audio di Maurizio e Michele Castaldo e dalle riprese video di Albino Giannino per “IESUS”, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e personalità del mondo culturale e associativo locale. Tra questi, il Presidente della Pro Loco Giovanni Maddaloni, il poeta Elio Parascandolo, il dirigente Giancarlo Palmese, oltre a familiari e amici dell’autore.

L’evento ha ribadito il valore della lingua napoletana come patrimonio culturale da preservare. Con “Napulitanamente”, Antonio Castaldo ha regalato un’opera che non solo racconta la vita, l’amore e le tradizioni del popolo napoletano, ma riafferma l’identità e la dignità di una lingua che merita di essere custodita e tramandata.