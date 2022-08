Il Nola 1925 comincia la stagione a Cava

Con la partita di Coppa Italia a Cava de Tirreni contro la Cavese comincia la stagione 22/23 del Nola.

Il Nola 1925 si appresta a cominciare la stagione 2022/2023. Primo impegno ufficiale il match di Coppa Italia contro la Cavese a Cava de’ Tirreni. La gara, inizialmente prevista per domenica 28 agosto, è stata spostata a lunedì 29 alle ore 16 per via della concomitanza con la gara domenicale di campionato della Salernitana. I ragazzi di mister Rogazzo arrivano dopo un ottimo precampionato, disputato perlopiù a Caposele, condito con diversi allenamenti congiunti che hanno visto i bianconeri sempre ottenere risultati positivi, anche con la Juve Stabia (0-0 nell’ultimo allenamento allo Sporting). Per i bianconeri ora si comincia a fare sul serio e la concentrazione è alta.

Lo sa bene Domenico Maggio che, nel presentare la gara, ha affermato: “Arriviamo bene a questa gara, abbiamo tanta voglia di far bella figura. Finalmente si inizia, ora c’è quel brivido in più di quando si comincia una stagione. Ho già giocato contro la Cavese nella scorsa stagione, è una squadra forte e ci sono molti calciatori confermati dallo scorso campionato. Noi però non siamo da meno e non vogliamo fare la comparsa. Sarà fondamentale per noi la spinta dei tifosi, sappiamo che ci seguiranno anche in un orario scomodo come quello di lunedì. Vogliamo dare qualche soddisfazione soprattutto a loro, per noi sono fondamentali”.

Per la gara mister Antonio Rogazzo convoca tutti gli effettivi, mancano solo Maio per squalifica e Longobardo per noie fisiche.

CONVOCATI

Portieri: Tricarico, Diglio, Pirrò.

Difensori: D’Orsi, Cassandro, Bontempo, De Lucia, Dommarco, Cirillo, Clemente, Lucarelli.

Centrocampisti: Caliendo, Staiano, Ruggiero, Langella, Gonzalez, Faiello, Papa.

Attaccanti: Maggio, Chianese, Oggiano, Hefiane, Iadelisi, Kean.