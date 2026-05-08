Il Maggio dei Libri accende Saviano: la lettura come strumento di comunità, crescita e futuro

Nel cuore della primavera culturale italiana, anche il Comune di Saviano si prepara a celebrare Il Maggio dei Libri con una serie di appuntamenti, incontri, presentazioni e attività dedicate alla promozione della lettura e della partecipazione collettiva.

Un percorso condiviso che vedrà coinvolte scuole, associazioni, giovani, famiglie e cittadini in un grande laboratorio culturale diffuso, nato con l’obiettivo di riportare il libro e la parola al centro della vita sociale.

A promuovere e coordinare l’iniziativa sarà la Pro Loco Il Campanile, insieme a una rete di realtà del territorio unite dalla volontà di costruire momenti di confronto, riflessione e crescita attraverso la cultura. Tra i partner coinvolti figurano l’IC2 Ciccone, il 1° Circolo Didattico, l’ Istituto Statale di Istruzione Superiore “R. Levi- Montalcini – G. Ferraris. , il Forum dei Giovani, il movimento culturale ‘O Maggio al libro, un gruppo di lettura nato spontaneamente dalla partecipazione attiva dei cittadini e il Progetto Diamanti, iniziativa culturale dedicata alla memoria di Salvatore Caliendo e nata dalla volontà di Erasmo Caliendo di trasformare il ricordo in opportunità, creatività e valorizzazione dei giovani.

L’iniziativa si inserisce in un tempo storico in cui leggere assume un significato ancora più profondo. La lettura non è soltanto un gesto individuale, ma un atto collettivo capace di creare connessioni, stimolare il pensiero critico, educare all’ascolto e generare nuove visioni del mondo. In un’epoca veloce e frammentata, i libri diventano spazi di incontro, strumenti di libertà e ponti tra generazioni.

Attraverso il coinvolgimento delle scuole di ogni grado e delle realtà associative del territorio, Il Maggio dei Libri a Saviano punta a rendere la cultura accessibile, partecipata e viva, costruendo occasioni in cui i giovani possano sentirsi protagonisti e i cittadini parte attiva di una comunità che sceglie di investire nelle parole, nelle idee e nella condivisione.

Il calendario completo degli eventi comprenderà incontri con autori, laboratori, momenti di lettura condivisa, presentazioni editoriali e iniziative dedicate al dialogo tra scuola, territorio e nuove generazioni.

Programma

“Un libro al dì”

06 maggio ore 11.00 “I.C. 2 “Antonio Ciccone” – ‘O Maggio al Libro incontro con la scrittrice Mariateresa Di Pastena

07 maggio ore 11.00 “I.C. 2 “Antonio Ciccone” – ‘O Maggio al Libro incontro con la scrittrice Elena Ana Boata

11 maggio ore 09.30 Circolo Didattico Statale – Pro Loco “Il Campanile di Saviano” APS incontro con la scrittrice Marta Brioschi

12 maggio ore 09.30 I.C. 2 “Antonio Ciccone” scuola primaria – Pro Loco “Il Campanile di Saviano” APS incontro con la scrittrice Marta Brioschi

ore 11.00 I.C. 2 “Antonio Ciccone” scuola media – ‘O Maggio al Libro incontro con lo scrittore Matteo Viviani

13 maggio ore 11.00 Auditorium Teatro “V. Sorrentino” Associazione “Il Diamante” – I.C. 2 “Antonio Ciccone” – ‘O Maggio al Libro progetto “DIAMANTI”

14 maggio ore 11.00 “I.C. 2 “Antonio Ciccone” scuola media – ‘O Maggio al Libro incontro con la scrittrice Federica Fiocco

15 maggio ore 09.30 Circolo Didattico – ‘O Maggio al Libro “Parole in circolo” lettura ad alta voce con Susy Bianco

18 maggio ore 10.00 “I.C. 2 “Antonio Ciccone” – ‘O Maggio al Libro “Parole in circolo” lettura ad alta voce con Susy Bianco

19 maggio ore 11.30 Circolo Didattico Statale “Maria di Piemonte”- Pro Loco “Il Campanile di Saviano” APS incontro con la scrittrice Filomena Carrella

19 maggio ore 09.30 Circolo Didattico Statale – “I.C. 2 “Antonio Ciccone” scuola primaria – Pro Loco “Il Campanile di Saviano” APS incontro con il prof. Carmine Montella

20 maggio ore 09.30 Circolo Didattico Statale “Maria di Piemonte” – ‘O Maggio al Libro lettura ad alta voce con Elena Scala

20 maggio ore 10.00 Istituto Statale di Istruzione Superiore “R. Levi- Montalcini – G. Ferraris. Incontro con Vincenza Scala

21 maggio ore 09.30 “I.C. 2 “Antonio Ciccone” – scuola primaria “Parole in circolo” lettura ad alta voce con Susy Bianco

27 maggio ore 12.00 “I.C. 2 “Antonio Ciccone” scuola primaria – Pro Loco “Il Campanile di Saviano” APS incontro con la scrittrice Filomena Carrella

28 maggio ore 11.00 Istituto Statale di Istruzione Superiore “R. Levi- Montalcini – G. Ferraris “ Saviano-Marigliano incontro con la scrittrice Mali

28 maggio ore 09.00 “I.C. 2 “Antonio Ciccone”/ scuola primaria – Pro Loco “Il Campanile di Saviano” APS incontro con la scrittice Filomena Carrella

29 maggio ore 09.00 Istituto Statale di Istruzione Superiore “R. Levi- Montalcini – G. Ferraris “ Saviano-Marigliano incontro con la scrittrice Angela Ciccone

“Biblioteca in…movimento”

14 maggio ore 19.00 Forum dei Giovani – ‘O Maggio al Libro incontro con lo scrittore Davide D’Errico

15 maggio ore 19.00 Pro Loco “Il Campanile di Saviano” APS incontro con lo scrittore Antonio Capolongo

28 maggio ore 18.30 Gruppo Lettura Saviano Legge – ‘O Maggio al Libro incontro con lo scrittore Fabio D’Angelo

29 maggio ore 19,00 Pro Loco “Il Campanile di Saviano” APS incontro con lo scrittore Marzio di Mezza

Perché ogni libro aperto è una possibilità. E ogni storia condivisa può diventare un modo per sentirsi più vicini.