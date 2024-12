Il Genio Italiano del Gusto: Panettone e Pandoro, Simboli di Tradizione e Innovazione

Pensieri, riflessioni ed opinioni di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e Direttore Generale AGENZIA EUROMEDITERRANEA DI SVILUPPO

L’Italia, da sempre culla del bello e del buono, si conferma un Paese invidiato per la sua cucina e per l’arte del saper vivere. In nessun altro luogo al mondo la convivialità si fonde così profondamente con la cultura gastronomica, regalando momenti di piacere che vanno ben oltre il semplice consumo di cibo. Tra i simboli più iconici della nostra tradizione, spiccano il panettone e il pandoro, protagonisti delle festività natalizie e autentici ambasciatori del genio italiano.

Secondo i dati dell’Osservatorio Sigep World, quest’anno il mercato ha visto una rinascita del pandoro, con un incremento del 22% delle vendite rispetto al 2023, mentre il panettone continua a essere il re incontrastato delle tavole natalizie. Questo successo testimonia la capacità dei nostri artigiani di coniugare tradizione e innovazione, proponendo varianti che soddisfano anche i palati più esigenti. Ne è un esempio il panettone al caffè con spezie e pera, ideato da maestri pasticceri francesi ispirati proprio alla creatività italiana.

La nostra capacità di innovare, senza tradire la tradizione, è ciò che ci rende unici. Non si tratta solo di offrire dolci, ma di raccontare storie e trasmettere emozioni. Ogni fetta di panettone o pandoro è un viaggio che unisce passato e presente, tradizione e modernità, facendo del Made in Italy un marchio invidiato in tutto il mondo.

Eppure, dietro a questa eccellenza si celano sfide non indifferenti, come l’aumento dei costi delle materie prime, con rincari fino al 50% per alcuni ingredienti essenziali. Questi ostacoli, tuttavia, non fermano la determinazione e la creatività dei nostri pasticceri, pronti a superare ogni difficoltà per garantire qualità e autenticità.

L’appuntamento con il Sigep World 2025 sarà l’occasione per celebrare ancora una volta questa eccellenza italiana, mettendo in mostra il meglio della nostra pasticceria in una vetrina internazionale. Il genio italiano non si limita a creare prodotti di alta gamma, ma li trasforma in simboli di identità culturale, capaci di conquistare i mercati globali e di riaffermare il primato della nostra tradizione.

In un mondo sempre più globalizzato, il panettone e il pandoro non sono solo dolci: sono ambasciatori di uno stile di vita, di una visione del mondo che celebra la bellezza, il gusto e il piacere della convivialità. E, come ogni anno, a Natale, l’Italia si conferma il Paese del gusto, della qualità e della gioia di vivere.