Contrada (Av): Grazie al Programma GOL l’Amministrazione Comunale colloca a lavoro ben 23 cittadini

Il programma Gol è un’azione di riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Dispone di risorse pari a 4,4 miliardi di euro, consentendo la personalizzazione dei servizi. Le persone idonee, prese in carico dai servizi sociali e successivamente selezionate dai centri per l’impiego, sono indirizzate al percorso più adeguato grazie all’orientamento di base mirato alla valutazione dell’occupabilità attuata tramite l’assessment quali-quantitativo.

Anche il Comune di Contrada ha aderito a tale iniziativa , pubblicando il relativo Bando sul portale istituzionale dell’Ente Comunale affidandosi inoltre alla società “Mestieri Campania” per il rapido disbrigo delle pratiche burocratiche e l’orientamento dei lavoratori. Tale scelta ha in effetti portato fruttuosi risultati. Infatti nella giornata del 12 Dicembre c.a , presso la sede dei servizi sociali di Contrada, alla presenza della dott.ssa Luisa D’Elisio e del Sindaco De Santis è avvenuta la firma del contratto per ben 23 lavoratori che hanno aderito alla progettazione.

Grande la soddisfazione per il Primo Cittadino il quale ha voluto cosi esprimere il suo compiacimento: ” A tutti vanno gli auguri dell’Amministrazione Comunale, con la speranza che questo percorso sia l’inizio per una futura stabilizzazione lavorativa.

Un grazie di cuore al dottor Gianluca Addivinola per l’assistenza ai lavoratori presso il Centro per l’impiego di Avellino.” Da. Bio.