Assegnazione del Premio Binews 2024 al periodico “L’Osservatorio” edito dall’associazione Obiettivo III Millennio

Sarà una serata speciale quella del prossimo 28 dicembre 2024 al Teatro Colosseo di Baiano, quando, alle ore 20, il prestigioso Premio Binews 2024 sarà assegnato al periodico “L’Osservatorio”, edito dall’Associazione Obiettivo Terzo Millennio di Cimitile, e diretto da Carmine Pacchiano.

Il riconoscimento, conferito come Eccellenza dell’Anno, celebra l’impegno trentennale del giornale e del suo direttore nel raccontare, documentare e valorizzare la realtà del territorio dell’area nolana. Sin dalla sua fondazione, L’Osservatorio si è distinto come un punto di riferimento per l’informazione locale, dando voce alle comunità e promuovendo una cultura di riflessione e partecipazione civica.

Carmine Pacchiano, alla guida del periodico ha dimostrato una dedizione instancabile verso il giornalismo, contribuendo a creare uno spazio di confronto e approfondimento in un contesto territoriale ricco di storia e tradizioni. Il suo lavoro non solo ha permesso di informare i cittadini, ma ha anche contribuito alla crescita culturale e sociale della comunità nolana.

Il Premio Binews, uno dei più importanti riconoscimenti del territorio, viene assegnato ogni anno a persone, associazioni o enti che si sono distinti per il loro contributo eccezionale alla società. Quest’anno, con l’attribuzione del premio a L’Osservatorio diretto da Carmine Pacchiano, si intende sottolineare il valore dell’informazione come strumento di coesione e progresso.

La cerimonia di premiazione sarà aperta al pubblico e promette di essere un momento di grande emozione e gratitudine verso chi, con passione e professionalità, ha dedicato la propria vita alla narrazione del territorio e al servizio della comunità.