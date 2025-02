Il Consiglio Regionale della Campania si Riunirà il 5 Febbraio per il Question Time

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 5 febbraio 2025, dalle ore 11:00 alle 13:00, per una nuova sessione del Question Time. Durante l’incontro, saranno discusse importanti interrogazioni riguardanti tematiche di rilevante interesse per il territorio regionale.

Le Interrogazioni in Programma

La prima interrogazione riguarda il collegamento della Strada Provinciale 87 Boscofangone con la SP Capua, ed è stata presentata dal Consigliere Giuseppe Sommese (Azione – PER – P.R.I.). Il Consigliere chiederà all’Assessore all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola, quali iniziative la Regione intende attuare per risolvere la problematica legata alla mancanza di sistemi di drenaggio dell’acqua piovana. Questo difetto ha causato la chiusura della strada provinciale, fondamentale per il collegamento con i Comuni dell’area nolana, che è rimasta inutilizzabile per oltre cinque anni.

Un altro tema di grande importanza è l’interrogazione sul proseguimento degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 1980 e 1981. Presentata dal Consigliere Luigi Abbate (Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani), l’interrogazione è indirizzata al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, e mira a fare il punto sullo stato di attuazione delle somme stanziate per i Comuni in base ai decreti ministeriali, finalizzati alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma e al completamento degli interventi necessari.

La Consigliera Maria Muscarà (Gruppo Misto) ha invece sollevato una questione urgente relativa al degrado dell’area panoramica di San Martino al Vomero, Napoli. L’interrogazione, indirizzata all’Assessore al Demanio e Patrimonio Antonio Marchiello, chiede di conoscere quali azioni risolutive saranno intraprese per porre fine allo stato di abbandono che sta causando la chiusura delle storiche botteghe artigianali del corallo situate nei locali terranei a Largo San Martino.

Un altro tema di cruciale importanza riguarda il potenziamento dei mezzi di soccorso del Servizio di Emergenza Urgenza (S.E.U.) territoriale 118 di Torre Annunziata. Presentata dal Consigliere Cosimo Amente (Fratelli d’Italia), l’interrogazione chiede al Presidente Vincenzo De Luca di valutare un possibile potenziamento delle risorse a disposizione della S.E.U. di Torre Annunziata, con l’aggiunta di un ulteriore mezzo di soccorso o una redistribuzione dei mezzi già operativi nell’area dell’Asl NA3 Sud. L’obiettivo è migliorare la qualità del servizio in un territorio che presenta diverse criticità.

L’appuntamento del 5 febbraio rappresenta un’opportunità fondamentale per discutere e affrontare alcune delle questioni più urgenti per i cittadini campani, dalla sicurezza stradale alla ricostruzione post-sismica, dal degrado urbano alla salute pubblica. Le risposte che arriveranno dal Question Time forniranno indicazioni importanti sulle azioni future da intraprendere, dando un segnale di attenzione e impegno da parte delle istituzioni regionali alle problematiche quotidiane che affliggono diverse aree della Campania.