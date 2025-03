“Idee in Circolo”: il PD Irpinia lancia un ciclo di incontri itineranti sul territorio 

Avellino – Idee in circolo – il territorio non è un luogo comune è un ciclo di incontri itineranteideato ed organizzato dalla segreteria provinciale del Partito Democratico Irpinia in sinergia con i circoli cittadini e territorialipresenti in tutta la provincia irpina.

L’idea è quella di dare vita ad incontri aperti, a confronti veri sui temi che stanno maggiormente a cuore alle singole realtà territoriali che di volta in volta saranno coinvolti dall’iniziativa, con particolare riferimento ai temi dei servizi, delle infrastrutture e della sanità.

“Idee in circolo” partirà nel mese di aprile per concludersi il prossimo settembre. Si terranno due incontri al mese con l’obiettivo di coprire l’intero territorio irpino a conferma di come il Partito Democratico d’Irpinia sia forza politica veramente radicata, caratterizzato da una classe dirigente diffusa e da una presenza forte e qualificata all’interno delle amministrazioni comunali.

“La nostra idea, quella da cui siamo partiti – commenta Nello Pizza, segretario provinciale del Partito Democratico d’Irpinia – è quella di valorizzare il più grande patrimonio che il Pd possiede, i suoi circoli, i militanti che con grande generosità ed abnegazione, nonostante le difficoltà che quotidianamente devono affrontare, continuano a tenere aperte le porte delle nostre sezioni, a farne luogo di confronto, presidi di democrazia e di speranza per le nostre comunità. E’, perciò, sacrosanto ascoltare la loro voce con sempre maggiore assiduità ed attenzione. Ed abbiamo ritenuto farlo in una modalità itinerante. E’ giusto che sia il partito provinciale a recarsi nelle varie realtà territoriali e che non avvenga il contrario. E’ un ulteriore segnale di attenzione che parte dalla convinzione che solo vedendo di persona, toccando con mano, attraverso un confronto corale e plurale, si possano trovare idee, definire proposte, individuare soluzioni”.