Detersivi alla spina: risparmio economico e vantaggi per l’ambiente Il nuovo store Bolle di Sapone di Saverio Pedalino a Sperone fa proseliti.

di Saverio Bellofatto

Gli imballaggi dei prodotti costituiscono uno dei grandi problemi del consumo di plastica. Comprare un prodotto alla spina ha molteplici vantaggi, innanzitutto economico in quanto il consumatore paga solo il prodotto e non le così dette confezioni, vuoi di carta o/e di plastica.

La maggior parte dei nostri rifiuti sono proprio gli imballaggi. Avere uno stile di vita sostenibile ed ecologico significa anche provare a ridurre la quantità dei rifiuti che si producono quotidianamente.

Facendo una spesa alla spina si può portare il flacone da casa oppure acquistarlo direttamente in negozio per acquistare prodotti sfusi successivamente. In questo modo si ottiene un risparmio sia in termini economici che ambientali.

Con questo spirito a Sperone, Saverio Pedalino, noto calciatore e promotore di iniziative di solidarietà, ha aperto l’accogliente e profumato punto di approvvigionamento di detersivi sfusi Bolle di Sapone a Sperone. “Ho pensato che i vantaggi di una soluzione del genere sono davanti agli occhi di tutti: prima di tutto, legati al ridotto utilizzo di plastica. Con i detersivi alla spina, infatti, riutilizzi sempre lo stesso flacone -bottiglia, tanica o alti contenitori, evitando di accumulare bottiglie di plastica monouso che, ricordiamo, impiegano tra i 400 e i 1.000 anni per scomparire e degradarsi. In questo modo, invece, si favorisce il riuso, una pratica sempre più preziosa nella lotta al cambiamento climatico. Si tratta quindi di una scelta sostenibile per il nostro ambiente: meno rifiuti, meno energia spesa per produrre e smaltire confezioni, meno emissioni di CO2 rendono l’uso dei detersivi sfusi un gesto concreto per la salvaguardia dell’ambiente, ha dichiarato Saverio che ha aggiunto: l’uso di detergenti alla spina è positivo anche per le nostre tasche. Il risparmio economico è netto: parliamo di un taglio che va dal 30 al 50% rispetto ai prodotti tradizionali. Perché? Perché acquisti solo per il prodotto che, effettivamente, compri e consumi: non stai pagando per il packaging, il marketing o il marchio. Compri del detersivo e paghi del detersivo: niente di più, niente di meno. Tra l’altro, per incentivare l’iniziativa, proponiamo anche consegne a domicilio.”

La pratica dei prodotti sfusi, anche per il settore alimentare, si sta diffondendo negli ultimi anni, anche nei grandi centri commerciali, con grandi benefici oltre che per l’ambiente e il risparmio economico, anche contro lo “spreco alimentare”. Quindi iniziative del genere vanno sostenute e incentivate.