HARAMBEE FEST, IL FESTIVAL DELLE CULTURE E DELL’INTEGRAZIONE. L’appuntamento è per sabato e domenica nello scenario della Rocca dei Rettori di Benevento

In un momento in cui tematiche come l’integrazione, l’accoglienza, l’interculturalità sono al centro dell’attenzione mediatica, sociale ma anche individuale, l’Harambee Fest, il festival delle culture e dell’integrazione, vuole promuove il dialogo e il reciproco scambio come obiettivi principali.

Ciò che vuole rappresentare la manifestazione creare, attraverso la cultura e l’integrazione, un futuro di aggregazione e condivisione all’interno della nostra comunità, combattendo i pregiudizi e le discriminazioni di qualsiasi natura; e soprattutto riconoscere nella cultura la possibilità di costruire un dialogo con “l’altro”, inteso come altro da sé.

L’idea è di avviare con le associazioni del territorio, i singoli cittadini, gli artisti, un percorso co-creativo per individuare azioni (percorsi informativi, artistici, ludico-creativi e culinari).

L’evento prevede la regia capitanata dal Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento, insieme al supporto di tantissime associazioni e organismi che aderiranno all’evento. Tra questi avremmo Gramigna ODV, Consorzio Sale della Terra e i suoi SAI, Dimbaya, Maison du Monde, Circolo Arci Provinciale di Benevento, Circolo Ribellarci di Apice, Riforma della cittadinanza – Dalla Parte Giusta della Storia, Coordinamento di Libera Benevento, Cooperativa Sociale Immaginaria, Cooperativa Sociale ICare, Oltre i Confini, Give Back Giovani Aree Interne, Fuori Tratta, Cooperativa Sociale San Rocco, Commissione Politiche Giovanili Benevento, Forum dei Giovani Regione Campania e Esn Maleventum.

La rassegna si svilupperà in due giorni, sabato 3 e domenica 4 giugno nella location della Rocca dei Rettori. La kermesse vedrà al centro workshop, talk, spettacoli e mostre.

Per partecipare al nostro evento completa il form online: https://forms.gle/AsSEBkKNRMLs5SLf8

Programma kermesse

Sabato 3 Giugno 2023

Ore 15:30 – Accoglienza ed iscrizioni

Ore 16 – Inizio attività – avvio workshop

Ore 17 – Continuazione attività- workshop

Talk

Ore 18 – Il caporalato e il contrasto allo sfruttamento lavorativo – A cura dell’associazione “Coordinamento di Libera Benevento”

Ore 20 – Ius soli, ius sanguinis, ius culturae – A cura della “Rete per la Riforma della Cittadinanza – Dalla parte giusta della storia”

Ore 22 – Esibizione musicale di band emergenti – Orange Light

Domenica 4 Giugno 2023

Ore 15:30 – Accoglienza ed iscrizioni

Ore 16 – Inizio attività – avvio workshop

Ore 17 – Continuazione attività- workshop

Talk e spettacoli

Ore 18 – Fiaba a due voci – A cura dell’associazione “Dimbaya APS”

Ore 18:30 – Parole, descrizioni ed altri tranelli – A cura del “Consorzio Sale della Terra”

Ore 20 – Sulla loro pelle – Giornalismo investigativo sui CPR – A cura dell’associazione “Gramigna ODV” Proiezione dell’inchiesta “Sulla Loro Pelle” vincitrice dell’XI edizione del “Premio Roberto Morrone”

Ore 22 – Esibizione musicale di band emergenti – Free Rolling