Giugliano, ruba auto, si ribalta alla rotonda della Lidl e tenta di rubarne un’altra. Forze dell’ordine lo sottraggono dal linciaggio.Immagini inviate al deputato Borrelli: “Fotografia di un territorio dove la violenza sembra essere fuori controllo, basta con i criminali di strada”

A Giugliano un uomo in evidente stato di alterazione ruba una Panda grigia e fugge schiantandosi contro la rotonda della Lidl sulla Circumvallazione esterna che collega il comune con Villaricca. Dopo essere stato estratto dal veicolo che si era ribaltato per il forte impatto tenta di rubare un’altra auto all’interno della quale, secondo le prime testimonianze, c’erano due donne con alcuni minori. La reazione dei presenti è stata immediata. Dopo averlo bloccato, evitando un nuovo furto, hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni. L’arrivo delle forze dell’ordine ha sottratto l’uomo dal linciaggio. Le immagini dell’accaduto sono state inviate da alcuni testimoni al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Scene inaccettabili quelle che arrivano da Giugliano, fotografia di un territorio dove la violenza sembra essere fuori controllo. Solo per un caso non ci sono vittime della follia criminale di chi ha rubato un’auto e si è messo al volante in stato di totale alterazione mettendo a rischio la vita di altri automobilisti, tentando subito dopo di rubare un’altra vettura. Siamo stanchi delle follie dei criminali di strada che troppe volte hanno causato la morte di vittime innocenti. In quest’area serve un rafforzamento dei controlli sul territorio e maggiore attenzione a quelle sacche di degrado che possono generare episodi gravissimi come quello accaduto”. Questo il commento del deputato Borrelli.

https://www.facebook.com/reel/932841009210801

(Comunicato stampa)