SCANDONE AVELLINO, ESAME DI VERTICE: AL DEL MAURO ARRIVA LA CAPOLISTA CARVER ROMA

La Scandone Avellino si prepara a una delle sfide più attese della stagione: domenica 1 marzo alle ore 18 i biancoverdi affronteranno la capolista Carver Roma in un match che può dire molto sulle ambizioni di vertice della formazione irpina.

La squadra romana arriva all’appuntamento con un ruolino di marcia di assoluto livello: 32 punti in classifica frutto di 16 vittorie e appena due sconfitte, l’ultima delle quali maturata proprio nell’ultimo turno in trasferta contro la Stella Azzurra Viterbo. Un percorso che ha consolidato il primato della Carver, attualmente con dieci punti di vantaggio sulla Scandone, anche se Avellino deve recuperare due gare e quindi ha ancora margine per accorciare le distanze.

Il roster capitolino, guidato da coach Marco Tretta, è costruito con equilibrio tra esperienza e giovani di prospettiva. La profondità della panchina rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra, capace di mantenere intensità e qualità per tutti i quaranta minuti. Tra i riferimenti offensivi spiccano Andrea Martino, trascinatore con circa 16 punti di media a partita, ed Edoardo Pagnanelli, altro terminale affidabile vicino ai 14 punti di media. Accanto a loro elementi come Scianaro, Lucarelli, Galli e Maiolo garantiscono solidità e conoscenza del sistema. Colagrossi, Orman e Converso trasmettono energia, fisicità e centimetri a un gruppo già competitivo che ha aggiunto negli scorsi mesi anche la guardia/ala Sean Busca, capace di segnare da ogni zona del parquet facendo leva su un ottimo tiro dalla distanza e potendo sfruttare al massimo tutto il suo dinamismo e atletismo.

La Scandone Avellino, che vuole riscattare il k.o. dell’andata (74-63) arriva alla sfida con grande fiducia. I biancoverdi sono reduci dal doppio successo contro Angri e Sennori che ha permesso alla squadra di coach Dell’Imperio di restare agganciati alle zone alte della classifica.

I lupi possono contare anche sul neo acquisto Primoz Kmetic.

Quella contro la Carver rappresenta dunque molto più di una semplice partita: è un banco di prova importante per misurare le reali ambizioni della Scandone nella parte finale della stagione. Un risultato positivo permetterebbe agli irpini di rilanciare con decisione la corsa alle prime posizioni, oltre a dare un segnale forte al campionato.

Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida intensa e spettacolare, tra due squadre che puntano in alto e che domenica sera cercheranno di affermare il proprio ruolo da protagoniste.