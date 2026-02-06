Maltempo in Campania: frane e smottamenti, strade chiuse tra Salernitano e Casertano

Questa mattina uno smottamento di grandi proporzioni ha interessato la costa amalfitana, rendendo necessaria la chiusura della strada statale 163 “Amalfitana” in entrambe le direzioni, in località Fuenti di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno. Dal costone roccioso, probabilmente a causa delle intense piogge delle ultime ore, si sono staccati massi e terreno che hanno invaso gran parte della carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti.

Situazione critica anche a Salerno città, dove nella giornata di ieri si è aperta un’altra vasta buca nell’asfalto: dopo il cedimento della scorsa settimana in via Salvatore Calenda, questa volta è stata interessata via Valerio Laspro, con disagi per residenti e automobilisti.

Nel resto del Salernitano, a Torraca, il transito è stato interdetto a causa di un consistente movimento franoso nei pressi del Santuario della Madonna dei Cordici, con la chiusura della strada per motivi di sicurezza.

Problemi anche nel Casertano: ieri mattina a Teano, lungo la strada provinciale che conduce alla frazione Pugliano, uno smottamento ha provocato la caduta di un grosso masso sulla carreggiata, creando ulteriori difficoltà alla circolazione.