Comunali Avellino 2026, dialogo nel Pd: confronto tra Petracca e De Luca a Napoli. Incontro in Regione tra il capogruppo dem e il segretario regionale: prove di intesa in vista delle elezioni

Si muove qualcosa nel Partito Democratico in vista delle prossime elezioni comunali di Avellino. A Napoli, negli spazi del Consiglio Regionale della Campania, si è tenuto un confronto tra Maurizio Petracca, capogruppo del Pd in Regione, e Piero De Luca, segretario regionale del partito.

Un faccia a faccia lungo e approfondito, lontano dai riflettori ma inevitabilmente carico di significati politici. Al centro del dialogo, con ogni probabilità, il futuro del capoluogo irpino e la costruzione di un percorso condiviso in vista dell’appuntamento elettorale del 2026.

Nessuna comunicazione ufficiale sui contenuti dell’incontro, ma il confronto tra due figure di peso del partito lascia intendere che il lavoro interno sia già entrato nel vivo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se si arriverà a una sintesi o se resteranno distanze da colmare.

Per ora, il Pd si confronta. Le decisioni, quelle vere, sono ancora tutte da scrivere.