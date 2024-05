Fulvio Martusciello capodelegazione del partito Forza Italia al parlamento europeo a Quadrelle. Video e foto di Francesco Piccolo

28 Maggio a Quadrelle Fulvio Martusciello per le europee : il voto del 8-9 Giugno è un voto importante e votare Forza Italia significa votare chi rappresenta l’Italia in Europa perché Forza Italia è l’unico partito che fa parte del partito popolare europeo , partito di maggioranza ciò significa tutti il gli altri partiti fanno parte della minoranza.

Noi di forza Italia vogliamo essere una grande Forza rassicurante perché rassicurare significa guardare al futuro con ottimismo , guardare al futuro con la forza delle proprie idee e della propria identita’e come diceva il nostro caro presidente Berlusconi con il sole in tasca.

A fare gli onori di casa c’era Antonio Colucci segretario del mandamento Baianese di forza Italia poi il segretario provinciale Nicola Antonio Cavaliere segretario provinciale Forza Italia giovani , il segretario mandamentale forza Italia giovani Alessio Tedeschi ,Angelo Colucci Responsabile provinciale dipartimento politiche del lavoro e Alessia Castiglione delegata regionale ai rapporti istituzionali.

Antonio Colucci manda un messaggio con un pensiero del caro presidente Berlusconi : La libertà è l’essenza dell’uomo, è l’essenza della sua mente e del suo cuore, l’essenza della sua intelligenza e dei suoi sentimenti, la libertà è ciò che sta alla base della sua capacità di amare, di creare, di fare; e l’uomo non è uomo se non è libero, perché Dio l’ha voluto così e l’ha voluto libero.”

Conclude con un ringraziamento a tutti i presenti che hanno accolto l’onorevole Fulvio Martusciello.