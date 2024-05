Corso Base di Sopravvivenza: Scopri l’Avventura!

Sei pronto a metterti alla prova e imparare le tecniche fondamentali per sopravvivere nella natura? 🌿 Unisciti a noi per un’esperienza unica e formativa con il nostro Corso Base di Sopravvivenza organizzato dagli istruttori esperti e qualificati di Wild Way Academy A.S.D.

📅 **Date:** 6-7 Luglio 2024

📍 **Location:** Parco Regionale del Partenio – Avellino (AV)

#### Cosa Imparerai:

– 🔹 **Accensione del Fuoco:** Tecniche di base per accendere un fuoco in diverse condizioni atmosferiche.

– 🔹 **Costruzione di Ripari:** Come costruire un rifugio sicuro utilizzando materiali naturali.

– 🔹 **Orientamento:** Uso di mappe e bussole per orientarsi e navigare in ambienti selvaggi.

– 🔹 **Purificazione dell’Acqua:** Metodi per rendere l’acqua sicura da bere.

– 🔹 **Primo Soccorso:** Nozioni essenziali di primo soccorso per affrontare eventuali emergenze.

#### Perché Partecipare:

– ✅ **Acquisisci Competenze Pratiche:** Impara abilità che possono salvarti la vita.

– ✅ **Rafforza la Tua Resilienza:** Scopri come affrontare situazioni difficili con calma e sicurezza.

– ✅ **Connettiti con la Natura:** Vivi un’esperienza indimenticabile immerso nella bellezza della natura.

– ✅ **Divertiti e Socializza:** Incontra persone con la tua stessa passione per l’avventura e la natura.

🎓 **Attestato Riconosciuto:** Al termine del corso, riceverai un attestato riconosciuto che ti permetterà di proseguire la formazione nei vari livelli avanzati di sopravvivenza.

#### Chi Può Partecipare:

👤 **Principianti e Appassionati:** Non è richiesta alcuna esperienza precedente, solo tanta voglia di imparare e avventura!

#### Iscrizione:

📞 **Contattaci:** Per maggiori informazioni e per iscriversi, contattaci su WhatsApp:

Felice 320 579 0650

Andrea 340 267 6531

💻 **Sito Web:** Per il programma completo e la registrazione visita il nostro sito [www.irpiniavventura.it](http://www.irpiniavventura.it)

#### Cosa Portare:

🎒 **Equipaggiamento Personale:**

– Zaino 25/30 litri

– Borraccia con almeno 2 litri di acqua

– Sacco a pelo

– Cappello

– Scarponi da trekking

– Giacca impermeabile

– Cintura

– Torcia Frontale

– Piccolo kit emergenza

– Ricambio pulito

– Vestiario adeguato alla stagione

✅ **FORNIREMO NOI ATTREZZATURA E CIBO.**

Iscriviti ora e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile!