Franchising in Campania: tendenze di crescita e opportunità

Sebbene ad oggi il franchising sia diffuso un po’ in tutta Italia, vi sono regioni che hanno ben compreso rispetto ad altre le opportunità che questo tipo di commercio può offrire. È il caso per esempio della Campania, dove sempre più imprese decidono di affidarsi al Franchising. Come biasimare, dato che oggi aprire un’attività indipendente non è per niente facile, mentre affidandosi ad un brand che consenta l’utilizzo del proprio nome è decisamente più conveniente.

Il franchisee può ottenere una serie di vantaggi, come ad esempio sostegno nelle prime fasi di apertura dell’attività, formazione e marketing gratuito.

La Campania è una regione in cui il Franchising è in continua crescita e offre numerose opportunità per i nuovi imprenditori.

Franchising in Campania: vantaggi e opportunità

Quando si decide di aprire un’attività la prima difficoltà è proprio la burocrazia e seguire le pratiche necessarie all’apertura del nuovo punto vendita. Spesso, la scelta di mettersi in proprio è una decisione dettata dalla necessità, oppure dal desiderio di migliorare la propria vita, e non sempre si sa come gestire tutta questa burocrazia. Grazie al franchising, invece, il nuovo imprenditore sarà seguito passo a passo per l’apertura dell’attività grazie al supporto del franchisor. Questo seguirà insieme al franchisee l’avanzamento delle pratiche presso l’agenzia delle entrate mettendo se necessario a disposizione un suo commercialista per formare il futuro imprenditore su cosa fare.

Non solo, il franchisor offre consulenze continue nei primi mesi di attività per la formazione del nuovo portfolio clienti. Così il franchisee avrà a disposizione una serie di potenziali clienti con cui partire per trasformare immediatamente la nuova attività in un’impresa redditizia.

Il franchisee ha anche la possibilità di utilizzare i software gestionali dell’azienda, oltre che poter prendere visione del manuale operativo del brand.

Il franchisee avrà la possibilità di ottenere anche pubblicità gratuita sfruttando quella che la casa madre fa costantemente su territorio nazionale. Il suo punto vendita verrà inserito sul sito del marchio di riferimento, con la creazione di un profilo di attività su Google. Insomma, al nuovo titolare dell’attività spetterà semplicemente la pubblicità a livello locale, e senza dover investire troppi sforzi si ritroverà con la gran parte del lavoro già fatto.

Infine, potrà usufruire della formazione continua e gratuita per lui e per i suoi dipendenti per aumentare le vendite o offrire nuovi servizi in linea con la vision e la mission del franchisor.

Probabilmente sono tutti questi vantaggi che spingono le numerose imprese in Campania a scegliere il franchising. Questo e tutte le opportunità che il territorio offre. Questa regione, infatti, è ricca di cultura, attrae il turismo e vanta svariate attività in diversi settori. Se ancora non sai in che settore investire non temere, esistono portali web dove potrai trovare le migliori opportunità per aprire un’attività o negozio in franchising e scegliere comodamente seduto sulla tua poltrona l’attività che più fa per te. Puoi scegliere qualcosa che ti piace, oppure un settore per cui sei portato, o decidere di fare un salto nel buio e cambiare completamente la tua vita investendo in un nuovo ambito. Qualsiasi sia la tua scelta, su lavoroefranchising.com troverai la soluzione giusta per te. Puoi visitare la pagina dedicata e scegliere tantissime opportunità di franchising suddivise per settore e area di interesse. Selezionando poi l’attività preferita potrai trovare la migliore offerta per aprire la tua nuova attività.

Franchising in Campania: un settore fiorente e in crescita

Il Franchising in Campania è un mercato fiorente con forti tendenze di crescita. Numerosi imprenditori hanno fatto la scelta di aprire attività servendosi dell’aiuto e del sostegno di un marchio già affermato con i clienti e già conosciuto, per sfruttare le conoscenze, le competenze e l’esperienza del marchio. Non solo, chi ha deciso di aprire un’attività affidandosi ad un brand può contare della fiducia e del rispetto che la sua clientela nutre per questo.

Vi sono numerose attività che coprono diversi settori, e, sebbene siano ancora tantissime le attività indipendenti che non hanno alle spalle un brand affermato, il franchising occupa una buona fetta di mercato. Scendendo più nel dettaglio, in Campania il franchising è pari al 10% di tutte le imprese presenti sul territorio, e si estende nel settore culturale, del turismo, alimentari e grande distribuzione, immobiliare, benessere ed elettronica. Anche il settore di abbigliamento vanta numerosi punti vendita che sono delle filiali di qualche brand affermato.

I numeri, tuttavia, sono destinati a crescere, specialmente in campo culturale e turistico. La regione, infatti, è ricca di punti di riferimento storici e culturali, oltre che di territori che attraggono fortemente il turismo. Non si parla solamente delle grandi città, ma anche di tutte le città sul mare ricche di strutture ricettive atte ad ospitare i viaggiatori. La regione, inoltre, offre numerose agevolazioni per i nuovi imprenditori, in particolare per chi decide di aprire una nuova attività nel settore del turismo.

L’area alimentare e della grande distribuzione, da sempre ai primi posti nel franchising, non fa differenza anche in Campania, dove vi sono numerosi negozi per la vendita al dettaglio di beni di prima necessità che si sono stanziati sul territorio. Aprire un’attività in Franchising in questo settore significa investire in un’impresa che non solo offre guadagni consistenti, ma che ha minimi rischi di fallire purché si scelga il luogo e giusto dove stabilirsi.

Un altro settore in forte crescita è quello della ristorazione, dove sempre più neo imprenditori decidono di aprire il proprio locale, bar o ristorante in franchising. Anche in questo caso, infatti, il franchisee può sfruttare le conoscenze del franchisor e approfittare non solo dell’attività pubblicitaria del marchio, ma anche di software gestionali per le prenotazioni, addirittura degli strumenti in dotazione ai camerieri per prendere gli ordini ai tavoli, del manuale di gestione e di tutte le tecniche sviluppate negli anni dall’azienda originaria.

Infine, ottime opportunità si trovano nel settore del benessere e di servizi alla persona che comprende saloni di bellezza, spa, negozi di cosmetici e di prodotti naturali, consulenti al benessere della persona, cliniche private, parrucchieri e molto altro. Questo settore è in netta crescita grazie all’interesse da parte del pubblico verso tutto ciò che è naturale e ad una maggiore sensibilità per la cura di sé.