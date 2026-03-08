Avellino, uomo trovato a terra in stato di alterazione alcolica: interviene la Polizia

Ad Avellino una volante della Polizia di Stato è intervenuta pochi istanti fa in via Stanislao Esposito, dove un uomo è stato trovato a terra in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol.
L’uomo, di età apparente intorno ai cinquant’anni, è stato rinvenuto sul suolo pubblico dagli agenti della Questura di Avellino, intervenuti tempestivamente sul posto dopo la segnalazione. Valutate le condizioni del soggetto, il personale in divisa ha richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari per prestare le cure necessarie.
L’uomo è stato quindi affidato al personale del 118 per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, sarebbero legate esclusivamente allo stato di forte alterazione alcolica.