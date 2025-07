Forino (Av): Si illumina di verde l’ antica Torre Campanaria di Piazza Tigli

Forino si veste di verde , prendendo inusuale bellezza. Infatti in quell’ opera di nuovo ornamento degli storici monumenti territoriali messa in atto dall’ amministrazione Oliveri, dopo il Monumento ai Caduti di Piazza Kennedy, l’ antica Croce posta sul Monte San Nicola ora è stata la volta della Torre Campanaria che dall’ altra sera ha assunto una nuova e particolare immagine attraverso la sua illuminazione. Un traguardo, un obiettivo voluto dall’ intero entourage comunale, ma particolarmente seguito e curato dall’ Assessore Walter Apuzza il quale tiene a ribadire che al totale completamento manca ancora la centenaria e monumentale Fontana Iacuzio difronte la Chiesa di Santo Stefano, nonché le millenarie Porte del centro Storico forinese site a Largo Ponte e Piazzetta Caracciolo. Dunque Forino si veste di bellezza che in queste notti d’ estate la rende ancora più magica che mai. Da. Bio