Roccarainola si Mobilita per la Foresta Demaniale: Cittadini e Associazioni Uniti per il Futuro del Territorio

Roccarainola (NA) – Un intero territorio si stringe attorno alla sua foresta e al diritto di viverla. La chiusura totale della Foresta Demaniale di Roccarainola, un patrimonio verde di quasi 1.000 ettari, ha acceso un forte dibattito pubblico e provocato una reazione compatta da parte della cittadinanza, delle associazioni locali e dell’amministrazione comunale.

A far esplodere il caso è stata la denuncia di Annibale Vetrano, noto attivista del territorio, che ha diffuso un video in cui documentava la chiusura forzata della foresta e le gravi minacce ricevute da Massimo Parisi, responsabile del CAI Napoli e storico frequentatore del sito naturalistico. La vicenda ha destato forte preoccupazione per la libertà di accesso e per la gestione di un bene pubblico così importante.

In risposta, è nata una mobilitazione senza precedenti. Insieme alle associazioni ambientaliste, sportive e culturali del territorio e con il pieno supporto dell’amministrazione comunale, Vetrano ha promosso l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente con l’obiettivo di interfacciarsi direttamente con la Regione Campania.

Un nuovo modello di gestione partecipata

La proposta è chiara: garantire un accesso libero ma regolamentato alla foresta, attraverso la collaborazione diretta tra cittadini, associazioni e istituzioni. “Non vogliamo soltanto aprire i cancelli – afferma Vetrano – ma offrire un contributo concreto e duraturo alla gestione di questo luogo meraviglioso, affinché sia davvero di tutti e per tutti.”

Nei prossimi giorni è prevista una riunione operativa alla quale parteciperanno:

I presidenti delle principali associazioni del territorio

Un delegato per ciascun quartiere

Rappresentanti delle istituzioni locali e regionali

Un incontro che si preannuncia decisivo per tracciare le linee guida del futuro della foresta, tra tutela ambientale, fruizione pubblica e partecipazione civica.

Un patrimonio da difendere insieme

La foresta di Roccarainola rappresenta non solo un polmone verde per l’intera area nolana, ma anche un luogo simbolico di incontro, sport, educazione ambientale e turismo sostenibile. La mobilitazione popolare di questi giorni dimostra che quando si toccano i beni comuni, la comunità sa rispondere con fermezza, intelligenza e senso di responsabilità.

Chi vorrà potrà contribuire con idee, partecipazione o anche solo con la propria presenza agli incontri. È un momento storico per Roccarainola: la foresta deve tornare ai cittadini.