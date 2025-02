Forino (Av): Questione Allagamenti CELZI, arriva l’Interrogazione Comunale da parte del Capogruppo di Opposizione prof. Domenico Fruncillo

Il Capogruppo di Opposizione Forino Polis, Professor Domenico Fruncillo, ha presentato un’interrogazione comunale al Sindaco Olivieri per conoscere lo stato dei lavori in corso presso l’inghiottitoio di Celzi e affrontare la questione degli allagamenti.

Riceviamo e pubblichiamo:

“Premesso che lo scrivente ha già presentato un’interrogazione sui tempi di realizzazione delle opere finalizzate a mitigare i fenomeni alluvionali a Celzi, e che le risposte fornite in quell’occasione non erano state soddisfacenti, soprattutto per il ritardo nell’affidamento degli appalti;

Constatato che i lavori sono tuttora in corso;

Rilevato che alcuni organi di informazione riportano contrasti con l’amministrazione comunale di Montoro in merito ai suddetti lavori;

Considerato che possibili divergenze con il Comune di Montoro erano state già paventate dallo scrivente durante la discussione seguita alla risposta alla precedente interrogazione:

Si interroga la S.V. per ricevere un aggiornamento dettagliato sullo stato di avanzamento dei lavori, per conoscere le ragioni del contrasto con l’Amministrazione comunale di Montoro, per ottenere informazioni sul protocollo d’intesa con il Comune di Montoro e con altri organismi sovracomunali, e per sapere quali iniziative il Comune di Forino intende adottare al fine di concludere e mettere in esercizio i lavori volti alla mitigazione dei fenomeni alluvionali a Celzi.

Si richiede una risposta scritta e la discussione in Consiglio Comunale.

Forino, 26 febbraio 2025

Il Capogruppo di Forino Polis

Domenico Fruncillo