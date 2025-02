Salerno celebra Pulcinella: evento culturale sulle tradizioni carnevalesche. LA ZEZA DI CAPRIGLIA IRPINA (AVELLINO) PROTAGONISTA DEL CONFRONTO

Salerno si prepara ad accogliere un evento culturale di grande rilevanza dedicato alla tradizione carnevalesca e alla maschera di Pulcinella. L’iniziativa “La maschera di Pulcinella nei riti e tradizioni delle festività carnevalizie”, in programma domani (27 febbraio) alle ore 10 presso la Soprintendenza di Salerno-Avellino, Sala “Mario A. De Cunzo” di Palazzo Ruggi d’Aragona, sarà un’importante occasione per approfondire il valore storico, antropologico e artistico di una delle figure più emblematiche del Carnevale e della cultura popolare italiana.

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, studiosi, direttori di musei e rappresentanti del mondo della ricerca, che offriranno un’analisi approfondita del ruolo di Pulcinella nei riti carnevaleschi, con un focus particolare sulle tradizioni campane.

Tra i protagonisti ci sarà anche Felice Scozzese, Presidente Associazione Culturale “La Zeza di Capriglia Irpina”. Altri interventi previsti sono quelli di Raffaella Bonaudo, Soprintendente ABAP SA-AV, Rosa Maria Vitola, Settore Demoetnoantropologico e Beni Immateriali SABAP SA-AV, Mariagrazia Barone, Settore Servizi Educativi SABAP SA-AV, Tommaso Esposito, Direttore del Museo di Pulcinella di Acerra (NA), Francesca Caprio, nei panni di Pulcinella, Osvaldo Marrocco, Direttore del Museo Vivo della “Maschkarata” di San Mauro Cilento (SA), Barbara Di Maio, fotografa del progetto di documentazione fotografica nazionale dell’ICPI, Eugenio Caiazzo, componente del Comitato Popolare Sanmaurese.

L’evento rappresenta un’opportunità per riscoprire la ricchezza delle tradizioni carnevalesche e per riflettere sull’importanza della maschera di Pulcinella come simbolo identitario della cultura campana.

All’incontro prenderanno parte anche gli studenti del Liceo Artistico “Sabatini Menna” di Salerno, contribuendo con il loro sguardo creativo e contemporaneo a un dialogo tra passato e presente.

L’iniziativa è promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, con il contributo dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI), del Museo di Pulcinella di Acerra, della Maschkarata di San Mauro Cilento e dell’Associazione La Zeza di Capriglia Irpina.