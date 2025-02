Grande successo di pubblico per lo spettacolo della compagnia teatrale amatoriale baianese “I Sognattori”, in scena a Roma sabato 22 febbraio 2025.

La compagnia teatrale di Baiano ha portato in scena la commedia, in due atti, “CHI NON MUORE SI RIVEDE” presso il Teatro Viganò, in Piazza A. Fradeletto di Roma.

Dopo aver partecipato a diversi eventi teatrali in Campania, la compagnia ha varcato i confini regionali, facendo conoscere le proprie qualità artistiche anche nel Lazio davanti ad un pubblico di oltre 430 spettatori, che hanno lungamente applaudito gli attori in scena, sia durante lo spettacolo sia al termine della commedia.

Ricordiamo che la regia dello spettacolo è di Franco Pinelli, volto noto del cinema e del teatro campano, che vanta collaborazioni con importanti registi come Paolo Sorrentino, Mario Martone e altri.

Pinelli, già apprezzato dal pubblico per la sua interpretazione in “Natale in casa Cupiello” accanto a Vincenzo Salemme, porta sul palco la sua esperienza e la sua passione per la tradizione teatrale napoletana.

Ecco l’elenco degli attori che si sono esibiti:

Felice D’Anna, Lisa Miele, Mariella Del Basso, Miriam Barbarisi, Carmine Lippiello, Antonio Melissa, Maria Grazia Napolitano, Nunzio Domizio, Giuseppe Monteforte, Franco Abete, Giovanna Adriano, Gennaro Noviello.

È stata una bellissima serata di grande spettacolo, arte, divertimento, aggregazione, condivisione e socialità.

I Baianesi a Roma hanno tutti risposto presente alla chiamata dei Legionari Baianesi, Associazione sportiva, culturale e sociale attiva nella Capitale da più di un decennio ormai.

L’idea dei Legionari Baianesi nasce nel 2012 da un gruppo di amici Baianesi, uniti dalla comune passione per il calcio e dalle comuni radici, tutti residenti a Roma per motivi di lavoro, che si incontrano e mettono in piedi una squadra di calcio a otto per partecipare ai tornei che si disputano nella capitale.

L’iniziativa prende forma una serata di fine luglio del 2012.

Vecchione Vittorio, Fiorenzo De Sapio e Mark De Laurentiis si ritrovano a mangiare una pizza, a Porta Pia, quartiere Nomentano. Ogni ricordo quella sera è legato all’adolescenza, al calcio e a Baiano, Paese d’origine, a cui si è rimasti molto attaccati.

Da qui l’idea di organizzare una squadra di calcio a 8 a Roma, coinvolgendo tutti i Baianesi che per motivi di lavoro o studio vivono nella capitale o nei dintorni, e la nascita dei Legionari Baianesi.

Tra i primi ad aderire all’iniziativa Giovanni Picciocchi, segretario generale dell’Associazione e anima del gruppo, prima nelle vesti di portiere e successivamente nel ruolo preziosissimo di Direttore Sportivo.

Ben presto un altro ex calciatore dell’A.C. Baiano sposa con entusiasmo l’iniziativa dei ragazzi di Baiano, Marino Barzaghi, baianese trapiantato a Roma da più di cinquant’anni, il quale assume il ruolo di Presidente e allenatore dei Legionari, guidandoli, in tutti i campionati disputati, con successo nella capitale.

L’entusiasmo che si crea intorno ai Legionari è un crescendo, l’empatia che si viene a creare nel gruppo è contagiosa.

I ragazzi sono accomunati dall’amore per la terra d’origine e le radici.

Nasce la pagina Facebook dei Legionari che consente anche ai compaesani di seguire le vicende calcistiche dei ragazzi sui social, grazie agli articoli delle gare, alle foto, alle interviste dei protagonisti e tanto altro.

Da semplice gruppo sportivo, dopo pochi anni nasce l’Associazione no profit Legionari Baianesi, regolarmente registrata grazie alla consulenza del notaio baianese, Adriano Laudati.

L’associazione è attiva a Roma per iniziative di promozione sociale e benefiche, come l’evento organizzato in sinergia con la Fondazione Telethon ed eventi di promozione culturale, come quella della recente commedia teatrale dei Sognattori, organizzata con il supporto dell’Associazione Irpini della Capitale del Presidente Vincenzo Castaldo.

L’Associazione si augura che queste iniziative siano di stimolo per nuovi eventi, che vedano il coinvolgimento e la collaborazione non solo dei soci, ma di tutti gli amici che intendano partecipare alle varie attività statutarie (culturali, sociali, sportive e umanitarie).

Lunga vita ai Legionari Baianesi e ai Sognattori. Ad maiora semper !!!