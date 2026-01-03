Forino (Av): Pubblica Illuminazione, parla l’ Assessore Walter Apuzza. Riceviamo e Pubblichiamo

Riceviamo e Pubblichiamo:

“IL MIRACOLO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI FORINO

L’amministrazione comunale ha compiuto un vero e proprio miracolo nell’efficientamento della pubblica illuminazione. Un risultato ottenuto nonostante le difficoltà legate a una complessa disputa con la società di gestione, ereditata dal passato attraverso un contratto stipulato nel 2011 e con scadenza nel 2035, che ha generato un contenzioso giudiziale ancora in corso.

Grazie alla tenacia, alla determinazione, alla competenza e allo spirito di servizio pubblico dell’amministrazione, unita a grande abilità diplomatica, sono stati raggiunti risultati straordinari nel settore dell’illuminazione urbana.

Il miglioramento della qualità dell’illuminazione ha contribuito in modo significativo ad aumentare la sicurezza dei cittadini, a ridurre il rischio di incidenti, a scoraggiare atti vandalici e fenomeni di criminalità, rafforzando la percezione di sicurezza nel paese. Questo intervento ha reso la comunità più moderna, più sicura e più vivibile.

Fin dal suo insediamento, l’amministrazione comunale di Forino ha considerato l’efficientamento dell’illuminazione pubblica un obiettivo prioritario, impegnandosi sin da subito con determinazione. Nel maggio 2023, dopo oltre un decennio, sono stati riattivati e potenziati gli impianti precedentemente fotovoltaici ed elettrificati in numerose strade e contrade: via del Gelso, via Provinciale di Monteforte (SP27), via Provinciale di Bracigliano (SP30), località Peschiera, via Tora, via San Pietro, via Vaticali, via Mazzei, Contrada Petrosa, Contrada Scheta, via San Giovanni alle Pescare, via Pianella, via Fontana vecchia e via Noce della Guappessa.

Sono state inoltre efficientate con armature a LED le seguenti aree: via Guglielmo Marconi, via XXIII Novembre, via Matteotti, via del Gelso basso, tutta la zona del Parco della Rinascita, e Largo Ponte. Sono state illuminate anche le tre iconiche edicole sacre presenti in via San Paolo della Croce, Largo Ponte e sotto l’Arco di Palazzo Caracciolo.

Dopo circa 12 anni è stato riattivato l’impianto della Croce sulla collina di San Nicola. È stato potenziato ed efficientato anche l’impianto lungo la SP403, dalla rotatoria d’ ingresso al paese fino al cimitero, con tecnologia LED retrofit. Analoghi interventi di messa in sicurezza e sostituzione delle sorgenti luminose sono stati eseguiti lungo la SP65, dal cimitero fino alla chiesa di San Felicissimo di Petruro.

In questi giorni sono stati completati e collaudati i lavori di efficientamento energetico, potenziamento e ampliamento della pubblica illuminazione sulla strada Ponte di Rita, sulla SP27 (ingresso Petruro) e all’ingresso di Forino, nell’area ex prefabbricati Petruro, in via Sant’Anna, via Pianella, via San Giovanni alle Pescare, via Monte Piana e via Guido Dorso.

Questi risultati sono doppiamente straordinari perché conseguiti senza intaccare i fondi del bilancio comunale. Anzi, è stato possibile recuperare la somma di € 48.797,37, iscritta nel bilancio comunale sin dal 2016 a titolo di recupero utenze nei confronti della società Smail, gestore dell’illuminazione. Tale importo si riferisce ad acconti per energia elettrica pagati due volte tra il 2011 e il 2015 – una volta tramite canone alla Smail e una seconda volta con le fatture emesse da Enel – somme che non risultavano dovute.

Nonostante i precedenti tentativi degli uffici preposti, solo ora – grazie alla determinazione e al lavoro concreto dell’assessore Leandro Walter Apuzza, in sinergia con il personale comunale – si è riusciti a recuperare integralmente l’intera somma senza alcun incarico legale esterno.

«Dopo tante peripezie – conclude l’assessore Apuzza – siamo più che soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati raggiunti. Sono il frutto di un impegno quotidiano basato su forte collaborazione tra amministrazione e uffici, fatto di tenacia, competenza e concreto spirito di servizio. Siamo consapevoli che i “miracoli” compiuti finora non bastano, ma rappresentano un ottimo punto di partenza per fare ancora di più».

Doverosi ringraziamenti vanno al consigliere e capo gruppo di maggioranza Guido Guerrasio, delegato alla pubblica illuminazione, per il contributo fondamentale al lavoro svolto.” Walter Apuzza