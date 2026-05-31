Il Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino trionfa al Premio “Mario Piantedosi”

Per il “Convitto Nazionale P.Colletta” di Avellino quest’anno ben quattro riconoscimenti, che lo hanno reso protagonista, ancora una volta, grazie al lavoro degli alunni che si sono distinti per la loro creatività e sensibilità, adeguate al tema trattato. Gli studenti hanno ricevuto un riconoscimento per gli elaborati presentati alla VI edizione del “Concorso a Premi Mario Piantedosi”, organizzato dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia di Pietrastornina (Av), presieduto dall’On. Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, e incentrato sul tema del bullismo, del cyberbullismo e sul contrasto di essi attraverso azioni di carattere educativo e formativo. Gli alunni sono stati premiati quest’oggi, sabato 30 maggio nel corso di una cerimonia, presenziata dall’On.le Piantedosi e dall’On.le Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del Merito), che si è svolta dalle ore 10.30, in Piazza Salvatore Iermano a Pietrastornina. Per la sezione individuale della Scuola secondaria di primo grado sono stati premiati ex aequo gli alunni Diana Iannaccone (classe 2C) e Lorenzo Curcio (classe 2B). Per la stessa sezione nella categoria gruppo classe è stata premiata inoltre la 1A della Scuola Secondaria di I grado dell’istituto. Un ulteriore riconoscimento individuale è andato a Martina Ramaglia (classe 3A del Liceo Classico). L’evento si è svolto con la magistrale conduzione della giornalista Gaia Mombelli di SKY TG 24, la quale ha proposto la visione di un reportage da lei realizzato dal titolo “Viaggio nelle carceri minorili”. Molto significativo è stato l’intervento di Daniela Di Maggio, attiva nel contrasto alla violenza giovanile, madre di Giovan Battista Cutolo, musicista di 24 anni ucciso nel 2023 a Napoli per aver difeso un amico. La mattinata si è svolta all’insegna delle preziose parole del Ministro Valditara, fonte di una riflessione incentrata su valori della gentilezza e del rispetto nel contesto scolastico e nella vita. La manifestazione ha avuto il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Avellino, della Provincia di Avellino, della Comunità Montana del Partenio-V.L., del Comune di Pietrastornina, dell’ACI Campania, della Fondazione ITS Accademy A. Bruno, dell’ACLI Avellino, della Fondazione Geronimo Stilton, della CST UIL Avellino Benevento e dell’azienda Petrabraia S.R.L2. Ad accompagnare gli alunni premiati sono stati il Rettore, Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, le professoresse, Cinzia Favorito e Lucia Maglio, l’educatore Rosario De Marco