Nola, benedizione della statua di San Pio presso il Supermercato Piccolo di via Variante 7 bis

Nola – Svelata la statua di S.Pio da Petralcina, presso il punto vendita dei Supermercati Piccolo di via Variante Sette Bis, a Nola. La cerimonia si è svolta nella mattinata di sabato 30 maggio, alla presenza del vescovo di Nola, Mons. Francesco Marino, e del sindaco di Nola, Andrea Ruggiero.

La statua è stata forgiata dalla Pontificia Fonderia Marinelli la cui storia millenaria è da sempre segnata dalla realizzazione delle campane, in particolare per i Papi e per tutti i grandi luoghi di culto della cristianità.

A proseguire la prestigiosa attività della fonderia è oggi Armando Marinelli che nel corso del suo intervento ha ricordato il particolare rapporto tra suo padre Ettore e lo zio Pasquale Marinelli, con Padre Pio che più volte hanno avuto modo di incontrare, alimentando i racconti di famiglia sull’eccezionale personalità del frate di Pietralcina.

La benedizione del Vescovo di Francesco Marino ha rappresentato un momento di grande emozione, evidenziando l’attualità del messaggio di San Pio soprattutto nei suoi valori della pace, di attenzione ai più deboli, nella testimonianza viva del vangelo. Al Vescovo di Nola è stato consegnato un medaglione in bronzo da parte della Fonderia Marinelli, in particolare da Armando, che ritrae il volto di S Pio in una riproduzione di suo padre, Ettore Marinelli

Il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero ha ringraziato l’imprenditore Michele Piccolo per il suo costante rapporto di vicinanza e sostegno al territorio, in una collaborazione finalizzata ad una crescita della comunità.

“Ringrazio tutti gli intervenuti per la loro partecipazione – ha concluso l’imprenditore Michele Piccolo – da oggi questa statua sarà un elemento di devozione, ma anche di protezione e speranza per tutti noi”.

(foto NON SOLO NOLA)