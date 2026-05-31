100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle – Compie 39 anni Antonio Montella.

Caro Antonio,
in questo giorno speciale desideriamo rivolgerti i più sinceri auguri di buon compleanno.
Con affetto immenso, tua moglie Pina Violante e tua figlia Azzurra ti augurano una giornata piena di gioia, serenità e momenti indimenticabili, circondato dall’amore della tua famiglia e delle persone che ti vogliono bene.
Agli auguri si uniscono con stima e amicizia il Sindaco Carmine Isola e tutti i componenti della lista Quadrelle Futura, che ti augurano salute, soddisfazioni e tanti successi personali e familiari.
Che questo nuovo anno della tua vita sia ricco di felicità, prosperità e nuove emozioni da condividere con chi ami.
Buon Compleanno, Antonio!
Con affetto,
Pina e Azzurra
Il Sindaco Carmine Isola e tutta la lista Quadrelle Futura
Auguri da tutti noi di Binews