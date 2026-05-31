100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle – Compie 39 anni Antonio Montella.

Caro Antonio,

in questo giorno speciale desideriamo rivolgerti i più sinceri auguri di buon compleanno.

Con affetto immenso, tua moglie Pina Violante e tua figlia Azzurra ti augurano una giornata piena di gioia, serenità e momenti indimenticabili, circondato dall’amore della tua famiglia e delle persone che ti vogliono bene.

Agli auguri si uniscono con stima e amicizia il Sindaco Carmine Isola e tutti i componenti della lista Quadrelle Futura, che ti augurano salute, soddisfazioni e tanti successi personali e familiari.

Che questo nuovo anno della tua vita sia ricco di felicità, prosperità e nuove emozioni da condividere con chi ami.

Buon Compleanno, Antonio!

Con affetto,

Pina e Azzurra

Il Sindaco Carmine Isola e tutta la lista Quadrelle Futura

Auguri da tutti noi di Binews