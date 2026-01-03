BAIANO. Epifania. Matinée in Fisarmonica all’ Incontro Luca De Prisco in concerto, con gli speciali intermezzi di Andrea Bellofatto

Matinée in concerto, all’insegna della Fisarmonica, che coniuga la popolarità e la classicità dei linguaggi musicali, recependo e diffondendone l’essenza e lo spirito di rasserenante conciliazione con la vita e la realtà. E’ la Matinée, che sarà vissuta martedì – sei gennaio, ore 10, 00 -, negli accoglienti locali del Circolo socio- culturale L’Incontro, in via Napolitano, sulla scia della performance di Luca De Prisco che proporrà un ampio ventaglio di motivi e temi, variando dai filoni della musica classica a quelli contemporanei e popolareggianti.

Performer con significative e importanti esperienze concertistiche, sia in città italiane che in varie città francesi ,inglesi e tedesche, Luca De Prisco, laureato in Fisarmonica con il massimo dei voti e lode, è docente nei Licei statali musicali di Napoli e Nola. Ed è autore di un importante ed utile testo- guida, incentrato sulle tecniche della migliore strumentazione praticabile della Fisarmonica. E’ un testo prezioso che s’intitola, Armonia …

Luca De Prisco artista e performer, è il Maestro e … il Mentore di Andrea Bellofatto, il medico fisarmonicista che vive la passione musicale, conservandola inalterata e con naturalezza fin da bambino. Una passione quasi rinnovata ed … ora intensamente rigenerata in Andrea, in stretta coincidenza … con pensionamento dallo status di medico pubblico, operoso e ben stimato qual è stato in pluriennale servizio al Distretto sanitario territoriale dell’Asl di Baiano. E di cui è stato gratificato nei mesi scorsi.

E’ il background, che ispirerà Andrea Bellofatto ad …affiancare De Prisco performer con intermezzi allegri e gradevoli …

Valzer di Amelie, Indifference, La Vita è bella, C’ era una volta il West, Nuovo cinema Paradiso,Tango pour Claude,Odeon, Oblivion, Libertango: ecco i titoli dei brani che scandiranno l’esibizione di Luca De Prisco …