Napoli, arrestato al Borgo Marinari: era destinatario di un mandato di arresto europeo. Controlli straordinari della Polizia a Frattamaggiore

La Polizia di Stato ha arrestato nella serata di ieri un uomo di 53 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità maltesi per reati economici e finanziari.

L’intervento è avvenuto nella zona di Borgo Marinari, a Napoli, dove gli agenti del Commissariato San Ferdinando sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa riguardante un soggetto che stava disturbando la clientela di un esercizio commerciale.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato e bloccato l’uomo. Dai successivi controlli effettuati è emerso che il 53enne risultava destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità di Malta.

Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato dagli agenti operanti e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente per le procedure previste ai fini della consegna.

Controlli straordinari della Polizia a Frattamaggiore

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha inoltre effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore.

Gli agenti del locale Commissariato hanno identificato complessivamente 121 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllato 49 veicoli.

Nel corso delle verifiche sono state contestate due violazioni al Codice della Strada, con sanzioni amministrative per un importo totale di circa 1.115 euro.

L’attività rientra nei servizi predisposti per il controllo del territorio e la prevenzione dei reati nell’area a nord di Napoli.