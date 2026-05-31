100 DI QUESTI GIORNI. Pollena Trocchia (NA): Lorenzo Salierno celebra la sua Prima Comunione

31/05/2026 binews.it 100 DI QUESTI GIORNI, VESUVIANO 0

100 DI QUESTI GIORNI. Pollena Trocchia (NA): Lorenzo Salierno celebra la sua Prima Comunione

POLLENA TROCCHIA – Una giornata speciale, ricca di emozione, fede e gioia, quella vissuta oggi da Lorenzo Salierno, che ha ricevuto il sacramento della Prima Comunione, un momento importante nel suo cammino cristiano e umano.

Un giorno da custodire nel cuore, celebrato con l’affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia, che ha voluto dedicargli un pensiero pieno d’amore in questa occasione così significativa.

A Lorenzo giungono gli auguri più sinceri da parte dei genitori, del fratello, della sorellina, dei nonni, degli zii e delle zie, che con orgoglio e commozione hanno condiviso con lui questo momento di grazia e festa.

“Che questo giorno possa restare per sempre nel tuo cuore come un ricordo luminoso. Custodisci sempre la purezza e la gioia di questo momento, continuando a camminare con serenità, bontà e amore”.

Una giornata intensa, vissuta tra raccoglimento, sorrisi e la gioia di una famiglia riunita per accompagnare Lorenzo in una tappa così importante della sua crescita.

A Lorenzo Salierno giungano anche i più sentiti auguri dalla redazione di BiNews, con l’augurio che la luce di questo giorno possa guidarlo sempre nel suo cammino.

Auguri Lorenzo, per la tua Prima Comunione.100 DI QUESTI GIORNI. Pollena Trocchia (NA): Lorenzo Salierno celebra la sua Prima Comunione 100 DI QUESTI GIORNI. Pollena Trocchia (NA): Lorenzo Salierno celebra la sua Prima Comunione