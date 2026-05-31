100 DI QUESTI GIORNI. Pollena Trocchia (NA): Lorenzo Salierno celebra la sua Prima Comunione

POLLENA TROCCHIA – Una giornata speciale, ricca di emozione, fede e gioia, quella vissuta oggi da Lorenzo Salierno, che ha ricevuto il sacramento della Prima Comunione, un momento importante nel suo cammino cristiano e umano.

Un giorno da custodire nel cuore, celebrato con l’affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia, che ha voluto dedicargli un pensiero pieno d’amore in questa occasione così significativa.

A Lorenzo giungono gli auguri più sinceri da parte dei genitori, del fratello, della sorellina, dei nonni, degli zii e delle zie, che con orgoglio e commozione hanno condiviso con lui questo momento di grazia e festa.

“Che questo giorno possa restare per sempre nel tuo cuore come un ricordo luminoso. Custodisci sempre la purezza e la gioia di questo momento, continuando a camminare con serenità, bontà e amore”.

Una giornata intensa, vissuta tra raccoglimento, sorrisi e la gioia di una famiglia riunita per accompagnare Lorenzo in una tappa così importante della sua crescita.

A Lorenzo Salierno giungano anche i più sentiti auguri dalla redazione di BiNews, con l’augurio che la luce di questo giorno possa guidarlo sempre nel suo cammino.

Auguri Lorenzo, per la tua Prima Comunione.