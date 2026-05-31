Avella si accende con “La Grande Festa”: arte, musica e divertimento per celebrare i 10 anni di Crunk Crunk

AVELLA (AV) – Una giornata all’insegna della magia, del divertimento e della condivisione per celebrare i più piccoli e un importante traguardo: i 10 anni di “Crunk Crunk – Colonia Cieli Azzurri”. Martedì 2 giugno 2026, Piazza Convento ad Avella si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie con “La Grande Festa”, evento patrocinato e organizzato con numerose attività gratuite pensate per bambini e adulti.

A partire dalle ore 10:30, il centro cittadino ospiterà una serie di iniziative che uniranno gioco, arte e spettacolo in una cornice ricca di colori e animazione.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca la “Caccia al Tesoro – Family Experience”, un’avventura itinerante tra i vicoli del borgo che coinvolgerà famiglie e bambini in una sfida emozionante accompagnata da attori e animatori.

Grande spazio anche all’arte con la mostra a cielo aperto “I sogni in uno schizzetto”, esposizione che raccoglie i lavori realizzati dagli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del Mandamento Baianese. Un’iniziativa pensata per valorizzare la creatività dei più piccoli e rendere protagonisti i bambini del territorio.

Nel corso della giornata non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento grazie alla presenza di artisti di strada, gonfiabili, animazione, picnic musicale e disco music per coinvolgere grandi e piccoli.

L’organizzazione ha inoltre previsto laboratori creativi gratuiti, accessibili però soltanto su prenotazione e fino a esaurimento posti.

L’ingresso all’evento sarà completamente gratuito.

Per informazioni e prenotazioni dei laboratori è possibile contattare il numero WhatsApp/Tel. 320 697 5797.

Una festa pensata per celebrare la fantasia, l’aggregazione e il sorriso dei bambini in uno dei luoghi simbolo del paese.