​Baiano celebra le mamme con la musica: al Teatro Colosseo va in scena “Senza Tempo”

Prende il via questa sera l’atteso spettacolo musicale patrocinato dal Comune di Baiano. Un viaggio emozionante tra i grandi classici del passato, a ingresso libero
BAIANO – Un tuffo nelle emozioni del passato, una dedica speciale a tutte le mamme e la magia della grande musica italiana. Sono0 questi gli ingredienti di “Senza Tempo”, lo spettacolo musicale che debutterà questa sera, domenica 31 maggio, sul palco del Teatro Colosseo di Baiano (AV).
L’evento, patrocinato dal Comune di Baiano, si propone come un vero e proprio viaggio nostalgico e intergenerazionale, capace di far battere il cuore del pubblico attraverso le canzoni che hanno segnato la storia della nostra musica.
Due serate di grande musica e ospiti speciali
L’appuntamento di stasera darà il via a una rassegna di due giorni. Per la prima serata (31 maggio), le porte del teatro si apriranno alle ore 19:00, con l’inizio del concerto previsto per le 19:30. Per chi non riuscisse a partecipare, si replicherà domani, lunedì 1° giugno, con ingresso in sala alle 19:30 e inizio alle 20:00.
Il cast dei partecipanti promette performance intense e di grande qualità. Sul palco si alterneranno le voci e il talento di: Giusy De Laurentiis, Anna Rondine, Angela Colucci, Carlo Acierno, Antonio Picciocchi.
La serata sarà inoltre impreziosita dalla partecipazione speciale degli ospiti “Insieme X Caso”, mentre la cura del comparto audio sarà affidata all’esperienza del tecnico del suono Francesco Graziato.
Info utili e prenotazioni
L’ingresso all’evento è completamente libero, ma per garantire una perfetta organizzazione dei posti a sedere e confermare le prenotazioni già effettuate (o per richiederne di nuove), l’organizzazione invita a contattare i seguenti numeri telefonici: 373 86 54 951 (Carlo) 338 843 9189 (Antonio)
Un’occasione imperdibile per vivere una serata di condivisione, cultura e sani sentimenti. Il Teatro Colosseo è pronto a fare il pieno di emozioni: la cittadinanza è invitata a partecipare.