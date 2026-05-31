​Baiano celebra le mamme con la musica: al Teatro Colosseo va in scena “Senza Tempo”

​Prende il via questa sera l’atteso spettacolo musicale patrocinato dal Comune di Baiano. Un viaggio emozionante tra i grandi classici del passato, a ingresso libero

​BAIANO – Un tuffo nelle emozioni del passato, una dedica speciale a tutte le mamme e la magia della grande musica italiana. Sono0 questi gli ingredienti di “Senza Tempo”, lo spettacolo musicale che debutterà questa sera, domenica 31 maggio, sul palco del Teatro Colosseo di Baiano (AV).

​L’evento, patrocinato dal Comune di Baiano, si propone come un vero e proprio viaggio nostalgico e intergenerazionale, capace di far battere il cuore del pubblico attraverso le canzoni che hanno segnato la storia della nostra musica.

​Due serate di grande musica e ospiti speciali

​L’appuntamento di stasera darà il via a una rassegna di due giorni. Per la prima serata (31 maggio), le porte del teatro si apriranno alle ore 19:00, con l’inizio del concerto previsto per le 19:30. Per chi non riuscisse a partecipare, si replicherà domani, lunedì 1° giugno, con ingresso in sala alle 19:30 e inizio alle 20:00.

​Il cast dei partecipanti promette performance intense e di grande qualità. Sul palco si alterneranno le voci e il talento di: ​Giusy De Laurentiis, ​Anna Rondine, ​Angela Colucci, ​Carlo Acierno, ​Antonio Picciocchi.

​La serata sarà inoltre impreziosita dalla partecipazione speciale degli ospiti “Insieme X Caso”, mentre la cura del comparto audio sarà affidata all’esperienza del tecnico del suono Francesco Graziato.

​Info utili e prenotazioni

​L’ingresso all’evento è completamente libero, ma per garantire una perfetta organizzazione dei posti a sedere e confermare le prenotazioni già effettuate (o per richiederne di nuove), l’organizzazione invita a contattare i seguenti numeri telefonici: ​373 86 54 951 (Carlo) ​338 843 9189 (Antonio)

​Un’occasione imperdibile per vivere una serata di condivisione, cultura e sani sentimenti. Il Teatro Colosseo è pronto a fare il pieno di emozioni: la cittadinanza è invitata a partecipare.