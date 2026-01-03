Annullato il Presepe Vivente dei Bambini a Lauro: il maltempo ferma l’evento

LAURO – Le condizioni meteorologiche avverse costringono allo stop uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. Il Presepe Vivente dei Bambini, in programma il 3 e 4 gennaio a Migliano di Lauro, è stato ufficialmente annullato per motivi legati al maltempo.

La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza dei piccoli figuranti e del pubblico, alla luce delle previsioni che annunciano piogge e condizioni atmosferiche sfavorevoli. L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale e ricreativa “Valori e Tradizioni” con il patrocinio del Comune di Lauro, rappresentava un momento di forte coinvolgimento della comunità e un’occasione per tramandare, attraverso i bambini, il senso più autentico della tradizione natalizia.

L’annullamento lascia comprensibilmente un velo di rammarico, ma prevale la scelta della prudenza. Gli organizzatori ringraziano famiglie, volontari e cittadini per l’impegno profuso e la partecipazione dimostrata, riservandosi di comunicare eventuali iniziative future attraverso i canali ufficiali.

Un arrivederci, dunque, più che un addio, nella speranza di poter riproporre presto un evento che unisce fede, cultura e comunità.