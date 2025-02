Forino ( Av): Grande attesa per il Carnevale Forinese – Petrurese .Si parte il 2 Marzo

Siamo davvero agli sgoccioli e tutto sembra ormai pronto per il Carnevale Forinese – Petrurese appuntamento che ormai da decenni anima il periodo” più pazzo dell’ anno ” . Un Carnevale che cala la sua antica magia nello “Ballo O’Ntreccio” tipica danza processionale d’origine contadina dove i danzatori, suddivisi per cosa , eseguono diverse gallerie e girotondi utilizzando dei cerchi fatti con i rami delle viti o di un nocciolo (‘ntreccio). Ancor’ oggi vengono intrecciati una serie di cerchi decorati con nastri variopinti. Il rapido movimento dei cerchi, la precisione, gli intrecci e le gallerie create dai ballerini, rendono questa danza di grande effetto e parecchio scenografica. Gli strumenti utilizzati sono la ciaramella, la grancassa, il rullante, i piattini e la fisarmonica.

Ma nel corso degli anni il Carnevale Forinese si è andato arricchendo anche di altre spettacolarità come i ” mestieri del Carnevale” e nell’ ultimo quinquennio dei carri allegorici. Diverse sono ormai le Associazioni che contribuiscono e si prodigano per l’ organizzazione e la buona riuscita dell’ evento come anche il Comune di Forino. Tra queste: il Gruppo Folk Ball’ O Ntreccio, i Lupetti Petruresi , È Fest’ Arret ‘ O ‘ Vic Re Monache, la Max e Very Dance , la Professional Dance , la Libertas Forino, ed il Club Lupi Forino

Un’occasione da sempre imperdibile per vivere il Carnevale tra colori, musica e tradizioni che coinvolge la Comunità e persone provenienti da paesi viciniori. L’iniziativa si colloca al centro della riflessione la particolarità della Festa di Carnevale. Essa è una espressione tipica del popolo nella sua accezione alta e positiva. Il popolo inteso come comunità che genera valori e conoscenza condivisa. Il Carnevale è una occasione ludica che tuttavia ha un significato culturale perché riesce a dare forma ad una comunità a darle radici e a offrirle una prospettiva . Il programma si svolgerà in tre eventi ricchi di tradizione e divertimento. Domenica 2 marzo dalle ore 14.30, la festa avrà luogo a Forino con una grande sfilata di carri allegorici e vari gruppi Martedì 4 marzo, l’evento si sposterà nella frazione di Petruro, mentre domenica 9 marzo sarà la volta di Celzi. Daniele Biondi