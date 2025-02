Lacedonia (AV) – I Carabinieri Forestali denunciano due persone per gestione illecita di rifiuti.

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lacedonia, nell’ambito di controlli volti alla lotta dei reati ambientali, denunciavano due persone resesi responsabili di aver abbandonato illecitamente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Il controllo messo in atto dai militari della specialità forestale unitamente ai militari dell’Arma territoriale, ha permesso di accertare che due i soggetti del posto avevano abbandonato nel fondo di loro proprietà. sito nel comune di Lacedonia (AV), rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituita da lastre di amianto, numerosi sacchi contenenti lana roccia e diversi rifiuti provenienti da ristrutturazione edile. Inoltre, l’acume investigativo dei Carabinieri, ha permesso di accertare che parte dei rifiuti pericolosi erano stati interrati e ricoperti da colate di cemento evidenziando la volontà dei soggetti di occultare i rifiuti omettendo, di fatto, il conferimento degli stessi presso un centro autorizzato.

Pertanto, i Carabinieri procedevano a porre sotto sequestro l’intera area di circa 100 metri quadrati ed a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino i proprietari del fondo.

L’intervento rientra in una più ampia attività di monitoraggio del territorio, volta a prevenire e reprimere comportamenti che possono arrecare danno all’ambiente e alla collettività.