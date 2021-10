Forino (Av). Domenica 24 ottobre solenni festeggiamenti in onore di San Paolo della Croce

La comunità parrocchiale di Forino Domenica 24 Ottobre tributerà solenni festeggiamenti a San Paolo della Croce fondatore dell’ordine dei Padri Passionisti che da decenni operano nella cittadina dei sette colli con opere di bene, di carità e supporto spirituale. Un Santo da sempre omaggiato da queste parti e due volte “ospitato”, come nel lontano 1969, quando per il bicentenario della sua morte, le sacre spoglie mortali fecero ingresso trionfale in Forino per essere venerate dal popolo locale. Alla stessa maniera nel più recente 26 novembre 2016 quando per una fugace sosta, il Santo Corpo ritornò’ a Forino per essere omaggiato in una magica notte che ancora oggi è viva nei cuori di tutti. Ritornando al programma religioso di questi giorni ecco i dettagli: Domenica 24 Ottobre Sante Messe alle ore 9.00, 10.30 11.30, 18.00 tutte presso la Chiesa del Rosario. Triduo di Preghiera nei giorni 21-23 ottobre con Sante Messe alle ore 18.00 sempre nel Chiesa del Rosario al rione Murato. Daniele Biondi

