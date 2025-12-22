Festa del pugile: il 6 gennaio la Campania celebra i suoi campioni

Il Comitato Regionale Campania della Federazione Pugilistica Italiana annuncia la Festa del Pugile, tradizionale appuntamento dedicato alla celebrazione degli atleti, delle atlete e dei protagonisti della boxe campana che si sono distinti nel corso dell’anno sportivo.
La manifestazione si terrà martedì 6 gennaio 2026 alle ore 10.00 presso l’Hotel Vittoria di Pompei, in via Porta Marina Inferiore, e rappresenterà un momento di riconoscimento e condivisione per l’intero movimento pugilistico regionale.
Nel corso della cerimonia saranno premiati tutti gli atleti e le atlete della Campania che hanno ottenuto risultati di rilievo nel 2025, a partire dalle medaglie conquistate in ambito europeo e mondiale, fino ai successi nei principali campionati nazionali, tornei giovanili e competizioni professionistiche.
Particolare risalto sarà dato ai risultati internazionali, con medaglie mondiali ed europee conquistate nelle varie categorie d’età ed élite, a testimonianza dell’eccellente livello tecnico espresso dalla boxe campana. Spazio anche ai titoli italiani e ai prestigiosi traguardi raggiunti nel settore PRO, che confermano la Campania come una delle regioni più prolifiche del pugilato italiano.
La Festa del Pugile sarà inoltre un’occasione per riunire ASD e Società pugilistiche, Commissari di Riunione, arbitri e medici, figure fondamentali per la crescita e la tutela di questo sport.
È previsto un parcheggio convenzionato presso “Fortuna Village”.
«La Festa del Pugile – dichiara il Presidente del Comitato Regionale Campania FPI, Dott. Remo d’Acierno – è un momento di orgoglio e riconoscenza verso chi, con sacrificio, passione e risultati, rappresenta al meglio la nostra regione sui ring italiani e internazionali. Un appuntamento che celebra non solo le vittorie, ma i valori autentici della boxe».
Il Comitato Regionale Campania FPI invita tutto il movimento pugilistico a partecipare a una giornata di festa, sport e condivisione.
Di seguito l’elenco degli atleti da premiare pregando di segnalarci entro e non oltre il 28 dicembre 2025 eventuali errori e/o omissioni.
MEDAGLIE EUROPEE E MONDIALI 2025
ATTRATTIVO SALVATORE
PROFIGHTING NAPOLI CLUB
BRONZO WORLD BOXING GRAN PRIX REP. CEKA KG. 50
ATTRATTIVO SALVATORE
PROFIGHTING NAPOLI CLUB
ORO WORLD BOXING CUP POLONIA KG. 50
BARBATO SERENA
GLADIATOR GIUGLIANO
BRONZO EUROPEI UNDER 15 KG. 44
CHARABI SIRINE
FIAMME ORO
(TIFATA BOXE) BRONZO MONDIALI ELITE KG. 54
CHARABI SIRINE
FIAMME ORO (TIFATA BOXE)
ARGENTO WORLD BOXING CUP FINALS INDIA KG. 54
DI SAVINO MIRIAM
ASD SPORTING CENTER
ORO EUROPEI UNDER 19 KG. 75
NOCADELLO TIBERIO
FIAMME ORO MARCIANISE
BRONZO EUROPEI UNDER 19 KG. 75
REALE KESIA
DE NOVELLIS
ORO CAMP. EUROPEI UNDER 17 KG. 54
VIOLA VINCENZO
FIAMME ORO CASERTA
BRONZO EUROPEI UNDER 15 KG. 46
MARCHESE GIOVANNA
BIZZARRO BOXE
ARGENTO WORLD BOXING CUP BRASILE KG. 48
ATTRATTIVO SALVATORE
PROFIGHTING NAPOLI CLUB ELITE KG. 50
BOURAOUIA BADR EDDINE
BIZZARRO BOXE ELITE KG. 55
CARUSO PAOLO
FIAMME ORO ELITE KG. 85
SARAIELLO CHIARA
FIAMME ORO ELITE KG. 75
ZACCARIELLO ANGELO
OLYMPIC PLANET ELITE KG. 60
ZAPPOLI ANGELA
MATESE BOXE ELITE KG. 65
DI SPAZIO FRANCESCO PIO
FF.OO. CASERTA UNDER 19 Kg. 65
NOCADELLO TIBERIO
FF.OO. MARCIANISE UNDER 19 Kg. 75
SAPORITO RAFFAELE
PARTENOPEA UNDER 19 Kg. 85
BOURAOUIA IMAD
BIZZARRO UNDER 17 Kg. 46
REALE KESIA
DE NOVELLIS UNDER 17 KG. 54
TARTAGLIONE JENNIFER
FF.OO. MARCIANISE UNDER 17 KG. 50
BARBATO SERENA
GLADIATOR GIUGLIANO UNDER 15 KG. 44
NALLI LUIGI
FIAMME ORO MARCIANISE UNDER 15 KG. 42
ANNUNZIATA MARIA
BOXE VESUVIANA TORNEO MURA UNDER 15 KG. 46
DIANA ANNA
PUGILISTICA GIUGLIANO TORNEO MURA UNDER 17 KG. 48
NALLI LUIGI
FF.OO. MARCIANISE TORNEO MURA UNDER 15 KG. 40
REALE MARIO
FIAMME AZZURRE TORNEO MURA UNDER 17 KG. 52
IANNOTTA PASQUALE
BOXING AND BEAUTY TEAM TESSITORE COPPA ITALIA GIOVANILE CANGURI ORO
TESSITORE GENNARO
BOXING AND BEAUTY TEAM TESSITORE COPPA ITALIA GIOVANILE CANGURI ORO
PRO
DE ROSA FRANCESCO
CAMPIONATO EUROPEO SILVER SUPERGALLO
PICARDI GIANLUCA
CAMPIONATO MEDITERRANEO WBA SUPERLEGGERI
VALENTINO RICCARDO
CAMPIONATO ITALIANO SUPERMEDI