Festa del pugile: il 6 gennaio la Campania celebra i suoi campioni

Il Comitato Regionale Campania della Federazione Pugilistica Italiana annuncia la Festa del Pugile, tradizionale appuntamento dedicato alla celebrazione degli atleti, delle atlete e dei protagonisti della boxe campana che si sono distinti nel corso dell’anno sportivo.

La manifestazione si terrà martedì 6 gennaio 2026 alle ore 10.00 presso l’Hotel Vittoria di Pompei, in via Porta Marina Inferiore, e rappresenterà un momento di riconoscimento e condivisione per l’intero movimento pugilistico regionale.

Nel corso della cerimonia saranno premiati tutti gli atleti e le atlete della Campania che hanno ottenuto risultati di rilievo nel 2025, a partire dalle medaglie conquistate in ambito europeo e mondiale, fino ai successi nei principali campionati nazionali, tornei giovanili e competizioni professionistiche.

Particolare risalto sarà dato ai risultati internazionali, con medaglie mondiali ed europee conquistate nelle varie categorie d’età ed élite, a testimonianza dell’eccellente livello tecnico espresso dalla boxe campana. Spazio anche ai titoli italiani e ai prestigiosi traguardi raggiunti nel settore PRO, che confermano la Campania come una delle regioni più prolifiche del pugilato italiano.

La Festa del Pugile sarà inoltre un’occasione per riunire ASD e Società pugilistiche, Commissari di Riunione, arbitri e medici, figure fondamentali per la crescita e la tutela di questo sport.

È previsto un parcheggio convenzionato presso “Fortuna Village”.

«La Festa del Pugile – dichiara il Presidente del Comitato Regionale Campania FPI, Dott. Remo d’Acierno – è un momento di orgoglio e riconoscenza verso chi, con sacrificio, passione e risultati, rappresenta al meglio la nostra regione sui ring italiani e internazionali. Un appuntamento che celebra non solo le vittorie, ma i valori autentici della boxe».

Il Comitato Regionale Campania FPI invita tutto il movimento pugilistico a partecipare a una giornata di festa, sport e condivisione.

Di seguito l’elenco degli atleti da premiare pregando di segnalarci entro e non oltre il 28 dicembre 2025 eventuali errori e/o omissioni.

MEDAGLIE EUROPEE E MONDIALI 2025

ATTRATTIVO SALVATORE

PROFIGHTING NAPOLI CLUB

BRONZO WORLD BOXING GRAN PRIX REP. CEKA KG. 50

ATTRATTIVO SALVATORE

PROFIGHTING NAPOLI CLUB

ORO WORLD BOXING CUP POLONIA KG. 50

BARBATO SERENA

GLADIATOR GIUGLIANO

BRONZO EUROPEI UNDER 15 KG. 44

CHARABI SIRINE

FIAMME ORO

(TIFATA BOXE) BRONZO MONDIALI ELITE KG. 54

CHARABI SIRINE

FIAMME ORO (TIFATA BOXE)

ARGENTO WORLD BOXING CUP FINALS INDIA KG. 54

DI SAVINO MIRIAM

ASD SPORTING CENTER

ORO EUROPEI UNDER 19 KG. 75

NOCADELLO TIBERIO

FIAMME ORO MARCIANISE

BRONZO EUROPEI UNDER 19 KG. 75

REALE KESIA

DE NOVELLIS

ORO CAMP. EUROPEI UNDER 17 KG. 54

VIOLA VINCENZO

FIAMME ORO CASERTA

BRONZO EUROPEI UNDER 15 KG. 46

MARCHESE GIOVANNA

BIZZARRO BOXE

ARGENTO WORLD BOXING CUP BRASILE KG. 48

ATTRATTIVO SALVATORE

PROFIGHTING NAPOLI CLUB ELITE KG. 50

BOURAOUIA BADR EDDINE

BIZZARRO BOXE ELITE KG. 55

CARUSO PAOLO

FIAMME ORO ELITE KG. 85

SARAIELLO CHIARA

FIAMME ORO ELITE KG. 75

ZACCARIELLO ANGELO

OLYMPIC PLANET ELITE KG. 60

ZAPPOLI ANGELA

MATESE BOXE ELITE KG. 65

DI SPAZIO FRANCESCO PIO

FF.OO. CASERTA UNDER 19 Kg. 65

NOCADELLO TIBERIO

FF.OO. MARCIANISE UNDER 19 Kg. 75

SAPORITO RAFFAELE

PARTENOPEA UNDER 19 Kg. 85

BOURAOUIA IMAD

BIZZARRO UNDER 17 Kg. 46

REALE KESIA

DE NOVELLIS UNDER 17 KG. 54

TARTAGLIONE JENNIFER

FF.OO. MARCIANISE UNDER 17 KG. 50

BARBATO SERENA

GLADIATOR GIUGLIANO UNDER 15 KG. 44

NALLI LUIGI

FIAMME ORO MARCIANISE UNDER 15 KG. 42

ANNUNZIATA MARIA

BOXE VESUVIANA TORNEO MURA UNDER 15 KG. 46

DIANA ANNA

PUGILISTICA GIUGLIANO TORNEO MURA UNDER 17 KG. 48

NALLI LUIGI

FF.OO. MARCIANISE TORNEO MURA UNDER 15 KG. 40

REALE MARIO

FIAMME AZZURRE TORNEO MURA UNDER 17 KG. 52

IANNOTTA PASQUALE

BOXING AND BEAUTY TEAM TESSITORE COPPA ITALIA GIOVANILE CANGURI ORO

TESSITORE GENNARO

BOXING AND BEAUTY TEAM TESSITORE COPPA ITALIA GIOVANILE CANGURI ORO

 

PRO

DE ROSA FRANCESCO

CAMPIONATO EUROPEO SILVER SUPERGALLO

PICARDI GIANLUCA

CAMPIONATO MEDITERRANEO WBA SUPERLEGGERI

VALENTINO RICCARDO

CAMPIONATO ITALIANO SUPERMEDI