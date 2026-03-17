Estrazioni Lotto e Superenalotto del 17 marzo 2026: tutti i numeri vincenti e le quote

Si rinnova l’appuntamento con la fortuna: ecco tutti i numeri estratti del Lotto, 10eLotto e Superenalotto relativi al concorso di martedì 17 marzo 2026, insieme alle quote e ai numeri ritardatari in vista della prossima estrazione.
Lotto: i numeri vincenti
Di seguito le combinazioni estratte sulle principali ruote:
* Bari: 49 – 21 – 62 – 51 – 47
* Cagliari: 33 – 06 – 44 – 74 – 86
* Firenze: 07 – 41 – 83 – 38 – 81
* Genova: 64 – 43 – 29 – 73 – 19
* Milano: 39 – 82 – 09 – 41 – 64
* Napoli: 88 – 54 – 30 – 75 – 38
* Palermo: 26 – 28 – 80 – 65 – 47
* Roma: 68 – 62 – 41 – 05 – 25
* Torino: 90 – 17 – 12 – 78 – 40
* Venezia: 15 – 58 – 12 – 68 – 10
* Nazionale: 08 – 14 – 23 – 27 – 70
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10eLotto: la combinazione vincente
Numeri estratti:
06 – 07 – 15 – 17 – 21 – 26 – 28 – 33 – 39 – 41 – 43 – 49 – 54 – 58 – 62 – 64 – 68 – 82 – 88 – 90
* Numero Oro: 49
* Doppio Oro: 49 – 21
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Superenalotto: numeri e jackpot
* Combinazione vincente: 02 – 13 – 16 – 41 – 53 – 56
* Numero Jolly: 60
* Superstar: 06
Jackpot: 135,5 milioni di euro
Prossimo jackpot: 136,4 milioni
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Le vincite principali
* Nessun “6” o “5+” centrato
* 2 vincite con punti 5 da 92.789,35 euro
* 552 vincite con punti 4 da 342,11 euro
* Oltre 20mila vincite con punti 3 da 27,91 euro
Superstar:
* 4 vincite da 34.211 euro (4SS)
* 115 vincite da 2.791 euro (3SS)
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Numeri ritardatari Lotto
Tra i più attesi:
* Cagliari: 55 (130 estrazioni)
* Roma: 81 (96)
* Bari: 41 (89)
* Nazionale: 22 (81)
* Napoli: 40 (74)
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Superenalotto: numeri più ritardatari
* 70 (60 estrazioni)
* 59 (59)
* 51 (56)
* 77 (51)
* 28 (48)
* 38 (45)
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Prossimo appuntamento con la fortuna: giovedì 19 marzo 2026, con un jackpot ancora in crescita 136.400.000€.