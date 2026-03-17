Carburanti alle stelle, allarme UGLM: “Rischi seri per trasporti, aziende e lavoratori”

Si è tenuto in data odierna una riunione del direttivo provinciale Uglm presso la sede del sindacato irpino. La Uglm esprime forte preoccupazione per l’andamento dei prezzi dei carburanti e per le possibili ripercussioni sul sistema della mobilità e sul Trasporto Pubblico Locale.

Il continuo aumento dei costi energetici rischia infatti di produrre effetti a catena sull’intero comparto del trasporto su gomma, già alle prese con difficoltà strutturali e con un quadro economico sempre più complesso.

Proprio per queste ragioni il coordinatore provinciale Stellantis, Arturo Fiorillo, ha inviato oggi una nota ufficiale alla segreteria generale del sindacato, nella quale viene richiamata l’attenzione delle Istituzioni sulla gravità dello scenario energetico internazionale e sulle possibili ripercussioni sui costi dei servizi. Un ulteriore incremento del costo dei carburanti rischierebbe di compromettere ulteriormente l’equilibrio del sistema e di mettere in difficoltà aziende e lavoratori.

Infine il coordinatore Provinciale Fiorillo, unitamente alla RSA dello Stabilimento Stellantis di Pratola Serra, fanno gli auguri al nuovo segretario provinciale della Fismic, Mosca Franco, per il nuovo incarico auspicando future collaborazioni