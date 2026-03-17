Elezioni Provinciali Avellino: Il “miracolo” della lista DAVVERO. Favorito eletta a Palazzo Caracciolo.

AVELLINO – La lista civica DAVVERO scrive una nuova pagina della politica irpina, confermandosi per l’ennesima volta – ininterrottamente dal 2014 – come forza trainante e imprescindibile all’interno del Consiglio Provinciale di Avellino.

Nonostante una compagine snella, formata da soli 7 candidati, la lista è riuscita a scardinare i pronostici della vigilia, eleggendo Rossella Favorito, consigliera comunale di Pratola Serra, che rappresenterà il movimento a Palazzo Caracciolo.

Il dato numerico parla chiaro: oltre 90 amministratori (sindaci e consiglieri) provenienti da tutto il territorio provinciale hanno scelto il progetto di DAVVERO, portando in dote un voto ponderato complessivo superiore ai 7.000 punti. Un risultato che assume i contorni dell’eccezionalità se confrontato con le liste di partito e le coalizioni ben più numerose e strutturate che hanno partecipato alla competizione.

Il successo nasce da una visione strategica chiara e da un radicamento territoriale profondo. Fondamentale è stato il contributo dell’area che fa capo al sindaco di Santo Stefano del Sole, Gerardo Santoli, capace di mobilitare un consenso vasto e trasversale, unito alla spinta dei settori vicini all’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Un’alleanza civica che ha dimostrato come la conoscenza dei bisogni delle comunità locali superi, per efficacia, le logiche delle segreterie romane.

Il mix politico descritto è stato determinante:

Santoli ha dimostrato di avere una base solida e una capacità di manovra che va oltre i confini del proprio comune che lo porta ad essere uno dei possibili candidati pe rla prossima corsa alla presidenza provinciale. L’area Festa: Nonostante le turbolenze politiche del capoluogo, l’influenza dell’ex sindaco Gianluca Festa continua a farsi sentire nelle dinamiche provinciali, dimostrando una resilienza elettorale non indifferente.

I numeri del successo

90 amministratori: Raccogliere il consenso di quasi cento tra sindaci e consiglieri irpini significa aver svolto un lavoro di “tessitura” diplomatica enorme nei mesi precedenti.

Raccogliere il consenso di quasi cento tra sindaci e consiglieri irpini significa aver svolto un lavoro di “tessitura” diplomatica enorme nei mesi precedenti. 7300 punti di voto ponderato: È una cifra che certifica come la lista sia riuscita a pescare non solo nei piccoli comuni, ma anche in centri con fasce di popolazione più elevate, dove il voto “pesa” di più.

Continuità storica

L’elezione di Rossella Favorito (consigliera di Pratola Serra) conferma la tradizione della lista, presente a Palazzo Caracciolo ininterrottamente dal 2014. Questo dato trasforma DAVVERO da semplice “fenomeno elettorale momentaneo” a vera e propria componente strutturale della politica irpina, capace di sopravvivere ai cambi di casacca e alle evoluzioni dei partiti nazionali.

È chiaro che il civismo, quando è ben organizzato e radicato come in questo caso, riesce ancora a scardinare le logiche dei grandi blocchi.

Con questa elezione, la lista DAVVERO ribadisce il proprio ruolo di ago della bilancia e di sentinella delle istanze locali, pronta a dare battaglia sui temi caldi dello sviluppo provinciale, dalle infrastrutture alla gestione dei servizi idrici e dei rifiuti.